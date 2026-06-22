Vos billets d’avion vont changer : ce que la nouvelle loi européenne va (enfin) vous offrir

Bagages gratuits, enfants assis avec leurs parents, corrections de nom sans frais… la grande réforme européenne des droits des passagers redessine les règles du jeu en faveur des voyageurs.

Vous avez déjà payé pour mettre votre valise en cabine, payer pour asseoir vos enfants à côté de vous, ou découvert que votre vol retour avait été annulé parce que vous n’aviez pas pris l’aller ? Ces pratiques, longtemps tolérées ou ignorées, sont dans le viseur de Bruxelles.

La Commission européenne vient de finaliser une réforme majeure du règlement encadrant les droits des passagers — le premier grand chantier du genre depuis le règlement CE 261/2004. Voici ce qui change concrètement pour vous, dès l’entrée en vigueur des nouvelles règles.

Comparaison avant/après

Thème Avant la réforme Après la réforme Retard et indemnisation Indemnisation dès 3h, mais procédures complexes Seuil de 3h maintenu, droits acquis préservés Bagage cabine Frais variables, souvent imposés par les low-cost Un effet personnel + petit bagage cabine inclus sans frais cachés Sièges enfants Supplément fréquent pour être assis en famille Enfants de moins de 14 ans assis avec un accompagnateur, sans supplément No-show (billet retour) Le retour pouvait être annulé si l’aller n’était pas utilisé Le retour ne peut plus être annulé automatiquement Réclamations Démarches longues, différentes selon les compagnies Formulaires harmonisés, procédures simplifiées Remboursements Délais parfois très longs Remboursements plus rapides et mieux encadrés Information passager Parfois insuffisante ou peu lisible Obligation renforcée d’informer sur les droits Personnes handicapées Protection variable selon les situations Assistance renforcée, droits mieux garantis Erreur de nom sur billet Correction payante, parfois jusqu’à 160 € Corrections mineures gratuites

Qui est vraiment visé ?

Si les grandes compagnies traditionnelles respectent déjà une partie de ces règles, ce sont surtout les compagnies à bas coûts — Ryanair, Wizz Air, easyJet — qui devront adapter leurs modèles. Ces acteurs ont construit une partie de leur rentabilité sur des frais additionnels : bagages, choix de siège, corrections de noms. La réforme s’attaque directement à ces pratiques.

Du côté des voyageurs familiaux, la mesure sur les sièges enfants est sans doute la plus symbolique. Il n’y avait aucune raison objective de facturer le fait d’asseoir un enfant de 8 ans à côté de son parent.

A savoir

Les nouvelles règles s’appliqueront à tous les vols au départ d’un pays de l’Union européenne, ainsi qu’aux vols opérés par des compagnies européennes à destination de l’UE.

La date d’entrée en vigueur officielle sera précisée après publication au Journal officiel de l’UE.