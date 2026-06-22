Le Premier ministre travailliste britannique, Keir Starmer, annonce sa démission

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a annoncé ce lundi 22 juin sa démission dans une allocution devant le 10 Downing Street, la résidence officielle du chef du gouvernement.

« Dans chaque décision que j’ai prise, j’ai fait passer le pays que j’aime en premier. C’est pour cela que je vais démissionner du poste de dirigeant du Labour. J’ai informé le roi [Charles III] de ma décision », a déclaré Starmer.

Keir Starmer va demander à la direction du Labour de « fixer un calendrier » pour désigner son successeur « avant la fin de la pause estivale ».

Dans le cas où il y aurait plusieurs candidatures, cela permettra d’avoir « un nouveau leader avant que le Parlement ne reprenne en septembre ».

Le Premier ministre britannique était de plus en plus isolé depuis la victoire à une législative partielle de son rival au sein du Labour, Andy Burnham. Le populaire maire du Grand Manchester et grand favori pour succéder à Keir Starmer doit être officiellement investi député lundi en milieu d’après-midi. Une étape indispensable pour prétendre à la direction du Parti travailliste, puis prendre la tête du gouvernement.