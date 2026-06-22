Mondial 2026: les Lions de l’atlas poursuivent leurs préparations avec le match face à Haïti

À trois jours de son match décisif contre Haïti, comptant pour la troisième journée du groupe C de la Coupe du monde 2026, le capitaine Achraf Hakimi et ses coéquipiers ont poursuivi, dimanche à New Jersey, leur préparation dans une ambiance studieuse.

Le staff technique a pu compter sur l’ensemble de son effectif lors de cette séance, effectuée dans des conditions optimales. Les Lions de l’Atlas ont enchaîné plusieurs exercices tactiques avec ballon, axés sur les déplacements collectifs, les circuits de passes et les phases de transition, en vue de peaufiner les derniers réglages avant cette rencontre capitale.

Concentrés et appliqués, Achraf Hakimi et ses partenaires ont affiché beaucoup de sérieux tout au long de l’entraînement. L’atmosphère était à la fois studieuse et déterminée, les joueurs étant pleinement conscients de l’importance de ce rendez-vous face à Haïti, le 24 juin à Atlanta, dans la course à la qualification pour les 16e de finale.

Le Maroc aborde cette dernière journée de la phase de groupes avec confiance après un parcours solide jusque-là. Les hommes de Mohamed Ouhabi avaient d’abord fait match nul face au Brésil (1-1) avant de s’imposer face à l’Écosse (1-0), un succès qui les place en bonne position avant d’affronter Haïti.

Ainsi, tous les signaux semblent au vert à l’approche de cette échéance décisive.