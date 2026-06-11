Mondial 2026 : Mexico embrase la planète football avec une cérémonie d’ouverture grandiose

La Coupe du monde 2026 a officiellement débuté jeudi par une cérémonie d’ouverture vibrante et colorée à l’Estadio Azteca de Mexico, lançant le plus grand tournoi de l’histoire du football devant 80.000 spectateurs.

Le temple du football mexicain est entré dans la légende en devenant le tout premier stade à accueillir trois cérémonies d’ouverture de Coupe du monde, après celles de 1970 et 1986.

Le coup d’envoi des festivités a honoré l’histoire locale avec une chorégraphie spectaculaire mettant en scène la culture aztèque. Le terrain s’est ensuite paré de mille couleurs pour célébrer le traditionnel « papel picado », une décoration emblématique de la culture mexicaine.

Des dizaines de danseurs du célèbre Ballet Folklórico de México ont accompagné les artistes en costumes traditionnels et indigènes, sous les acclamations d’une foule immense agitant ses sombreros.

Orchestré par le producteur italien Marco Balich, le spectacle musical a mis le feu aux tribunes en faisant défiler les plus grands noms de la scène latine et mondiale.

Le groupe de rock légendaire Mana a ainsi fait vibrer le stade avec son tube culte de 1992 « Oye Mi Amor ». Danny Ocean, Belinda et Los Ángeles Azules ont ensuite enchaîné les rythmes pop, electro et cumbia avec les morceaux « Partidazo » et « Por Ella », spécialement composés pour l’album officiel du Mondial.

La reine de la pop latine Shakira et la star nigériane de l’Afrobeats Burna Boy ont livré le clou du spectacle en interprétant « Dai Dai », l’hymne officiel de cette édition 2026.

Les icônes du reggaeton colombien, J Balvin et Ryan Castro, ont conclu cette succession de performances explosives.

Avant de laisser la place au football, l’actrice mexicaine Salma Hayek et le président de la FIFA Gianni Infantino sont entrés sur la pelouse pour présenter le trophée officiel de la Coupe du monde.

En marge de cette grande fête, l’atmosphère dans la capitale est restée sous haute surveillance. Des manifestations sociales et syndicales menées par des enseignants avaient bloqué certains accès du stade quelques jours plus tôt, et d’importantes bousculades ont été signalées à l’entrée de la Fan Zone du Zócalo.

Les autorités mexicaines ont toutefois veillé au bon déroulement de l’événement, permettant à la « fiesta del fútbol » de prendre totalement le dessus dès le coup d’envoi du match.

Ce spectacle d’ouverture à Mexico marque le premier volet d’un triptyque inédit. Le Canada (à Toronto) et les États-Unis (à Los Angeles) organiseront à leur tour leurs propres cérémonies d’ouverture vendredi pour lancer leurs premiers matchs respectifs.