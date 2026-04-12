Trump annonce un blocus du détroit d’Ormuz suite à l’échec des négociations avec l’Iran

“Avec effet immédiat, la marine des États-Unis — la meilleure du monde — entamera le processus de blocus de tout navire, quel qu’il soit, tentant d’entrer dans le détroit d’Ormuz ou d’en sortir”, a déclaré M. Trump sur le réseau Truth Social.

“Le blocus débutera sous peu”, a précisé le président américain, notant que “d’autres nations se joindront à ce blocus”.

À terme, a-t-il poursuivi, “nous parviendrons à un régime fondé sur le principe “tout navire est autorisé à entrer, tout navire est autorisé à sortir””.

Cette décision intervient à la suite de l’échec des pourparlers entre les délégations américaine et iranienne, en grande partie en raison du refus de Téhéran d’abandonner ses ambitions nucléaires.

“La réunion s’est bien déroulée, la plupart des points ont fait l’objet d’un accord, à l’exception du seul point qui comptait vraiment : le volet NUCLÉAIRE”, a-t-il expliqué.

“L’Iran sait, mieux que quiconque, comment mettre un terme à cette situation qui a déjà dévasté son pays (…) en raison de ses ambitions nucléaires”, a affirmé M. Trump.

Le président américain s’est également arrêté sur le minage du détroit d’Ormuz par l’armée iranienne, qu’il a qualifié d’”extorsion à l’échelle mondiale”, estimant que “les dirigeants des nations — et tout particulièrement ceux des États-Unis d’Amérique — ne se laisseront jamais extorquer”.

Le locataire de la Maison Blanche a, par ailleurs, indiqué avoir ordonné à la marine américaine “de localiser et d’intercepter, dans les eaux internationales, tout navire s’étant acquitté d’un péage auprès de l’Iran”, ajoutant que “nul ne s’acquittant d’un péage illégal ne bénéficiera d’un passage sécurisé en haute mer”.

La marine militaire américaine entreprendra également de “détruire les mines que les Iraniens ont mouillées dans le détroit”, a-t-il assuré.

“Ils veulent de l’argent et, plus important encore, ils veulent le nucléaire”, a déclaré M. Trump, ajoutant que, le moment venu, “nous serons pleinement prêts à faire feu, et nos forces armées achèveront le peu qu’il reste de l’Iran”.