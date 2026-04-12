Le long métrage documentaire « Maradona Sahara » remporte la Perle de bronze lors de la 15è édition du FIFEJ

Le film documentaire palestinien « The clown of Gaza », réalisé par Abdulrahman Sabbah, a décroché le Prix d’or de la compétition, alors que la Perle d’argent a été décernée au film congolais « Nyota, les enfants lumière », œuvre de Vanessa Kabwela et Idriss Gabel (République démocratique du Congo).

Composé de l’universitaire tunisienne, Lamia Belkaied, du réalisateur irakien, Oday Al-Manee et de la productrice allemande Lydia Wrensch, le jury a décerné son Prix Spécial au film « Notre semence » du réalisateur tunisien Anis Lassoued.

Par ailleurs, le court-métrage marocain « Investigation » de Marwan Chiguer a remporté le 3ème prix de la compétition dédiée aux jeunes cinéastes (moins de 30 ans).

Lors de la cérémonie de clôture du festival, le jury, qui comprend la réalisatrice tunisienne, Salma Baccar, les réalisateurs marocain et égyptien Abdellah Eljaouhary et Khaled El Hagar, le distributeur français, Philippe Elusse, et l’actrice ivoirienne Naky Sy Savané, a annoncé les lauréats des compétitions de longs et courts métrages.

Ainsi, le film irakien « Irkalla : le Rêve de Gilgamesh », réalisé par Mohamed Jabarah Al-Daradji, s’est adjugé le Grand Prix (La Perle d’Or) dans la catégorie des longs-métrages de fiction, tandis que le film « Cache-cache », réalisé par Rami Abbas (coproduction Palestine-Espagne), a gagné la Perle d’Or dans la compétition des courts-métrages.

La cérémonie de clôture du festival, qui a débuté le 6 avril, a été marquée par la projection de très courts métrages réalisés lors d’ateliers portant sur diverses techniques cinématographiques (animation, montage, jeu d’acteur, photographie…), organisés particulièrement au profit des jeunes issus de plusieurs établissements d’enseignement supérieur.