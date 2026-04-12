Législatives en Hongrie : victoire de Peter Magyar, Viktor Orbán reconnaît sa défaite.

Le conservateur pro-européen Peter Magyar a remporté une victoire historique lors des élections législatives hongroises ce dimanche, mettant fin à l’ère Viktor Orbán après quatre mandats consécutifs. Ce scrutin, marqué par une participation record de près de 78 %, a immédiatement été salué par les dirigeants de l’Union européenne comme un retour de la Hongrie dans le giron communautaire.

Après seize ans de pouvoir sans partage, le Premier ministre nationaliste Viktor Orbán a concédé sa défaite ce dimanche soir face à son ancien allié devenu opposant, Peter Magyar. Les résultats préliminaires donnent au parti Tisza (Respect et Liberté) une majorité solide, dépassant les 50 % des suffrages. Dans une brève allocution, M. Orbán a félicité son adversaire, marquant la fin d’un cycle politique dominé par son concept de « démocratie illibérale » et ses tensions récurrentes avec les institutions de Bruxelles.

Le président français Emmanuel Macron a été l’un des premiers dirigeants à appeler Peter Magyar pour le féliciter. Le chef de l’État français a salué une victoire qui renforce l’unité européenne dans un contexte de tensions internationales croissantes. Sur le plan idéologique, l’opposition est nette : alors que Viktor Orbán prônait une souveraineté nationale intransigeante et une proximité ambiguë avec Moscou, Peter Magyar affiche une ligne conservatrice mais résolument europhile, centrée sur la lutte contre la corruption et la restauration de l’État de droit.

À Bruxelles, la satisfaction est manifeste. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a réagi avec enthousiasme aux résultats du scrutin. « Aujourd’hui, la Hongrie a choisi l’Europe », a-t-elle déclaré, ajoutant que les institutions européennes étaient prêtes à travailler étroitement avec le futur gouvernement pour débloquer les fonds de relance jusqu’ici gelés en raison des manquements aux principes démocratiques reprochés à l’administration précédente.

Cette alternance marque un tournant pour le groupe des « Patriotes pour l’Europe » au Parlement européen, dont Viktor Orbán était l’un des piliers. La victoire de Peter Magyar, bien que conservatrice sur les valeurs sociales, promet une réintégration de la Hongrie dans les processus de décision collectifs de l’UE, notamment concernant le soutien à l’Ukraine et la politique migratoire commune.