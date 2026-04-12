Canada : Christine Fréchette devient première ministre du Québec

Fréchette, qui a emporté les élections en récoltant 57,9% des voix contre 42,1% pour Bernard Drainville, devient aussi la deuxième femme à diriger la province canadienne, après Pauline Marois (2012-2014). Plus de 15.800 membres de la CAQ ont participé au scrutin, a indiqué le parti.

Fréchette succède ainsi à François Legault, qui a annoncé en janvier sa démission de son poste de premier ministre de la province canadienne. Legault était au plus bas dans les sondages après le départ de plusieurs députés de sa formation et l’adoption de réformes controversées visant les médecins et les syndicats.

Des élections sont prévues au Québec en octobre prochain.