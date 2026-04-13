 Le baril de pétrole WTI dépasse les 100 USD

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Le marché pétrolier a enregistré une hausse significative dimanche, avec le baril de pétrole américain (West Texas Intermediate, WTI) dépassant les 100 dollars lors de la réouverture des marchés. Cette montée des prix survient à la veille de l’instauration d’un blocus par l’armée américaine sur les ports iraniens, en raison de l’absence d’accord pour mettre fin au conflit.

Après avoir chuté à environ 97 dollars en fin de séance, le baril de WTI pour livraison en mai a rebondi de plus de 7 % vers 23h30 GMT. De son côté, le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en juin, s’échangeait autour de 101,80 dollars, enregistrant une hausse de 6,8 %.

L’annonce du blocus, qui prendra effet lundi à 14h00 GMT, vise les “navires de toutes nationalités entrant ou sortant des ports et zones côtières iraniens”. Cette décision de l’armée américaine est le résultat de l’inefficacité des négociations visant à mettre fin aux tensions entre les États-Unis et l’Iran, principalement liées aux ambitions nucléaires de Téhéran.

 

Par Atlasinfo
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