 L’Armée américaine annonce un blocus des ports Iraniens à partir de ce lundi

Le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) a annoncé que l’armée américaine mettra en œuvre un blocus de l’ensemble du trafic maritime entrant et sortant des ports iraniens à partir de ce lundi. Cette décision fait suite à l’échec des négociations entre les États-Unis et l’Iran, principalement en raison du refus de Téhéran de renoncer à ses ambitions nucléaires.

Selon un communiqué publié sur le réseau social X, le blocus débutera le 13 avril à 10h (GMT-4). Centcom a précisé que toutes les forces maritimes américaines appliqueront ce blocus de manière “impartiale” à l’encontre des navires de toutes nationalités accédant aux ports iraniens ou en sortant, y compris ceux situés dans le golfe Arabo-Persique et le golfe d’Oman.

Cependant, les forces américaines ont assuré qu’elles “n’entraveraient pas la liberté de navigation des navires transitant par le détroit d’Ormuz à destination ou en provenance de ports non iraniens”. Le président Donald Trump a ajouté que la marine américaine “entamera le processus de blocus de tout navire tentant d’entrer dans le détroit d’Ormuz ou d’en sortir”.

Le détroit d’Ormuz est un passage stratégique par lequel transite environ 20 % du pétrole mondial, et toute perturbation pourrait avoir des répercussions sur les marchés énergétiques mondiaux.

Le président Trump a indiqué que d’autres nations pourraient se joindre à ce blocus, ce qui pourrait modifier la dynamique géopolitique dans la région déjà tendue. La communauté internationale surveillera de près les développements de cette situation, alors que les relations entre les États-Unis et l’Iran continuent de se détériorer.