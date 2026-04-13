Susan Coyle : première femme à commander l’armée australienne, une étape historique

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Dans une annonce marquante pour l’histoire militaire australienne, la lieutenante-générale Susan Coyle a été désignée comme la première femme à commander l’armée australienne depuis sa création il y a 125 ans. Le ministre de la Défense, Richard Marles, a qualifié cette nomination de “profondément historique” lors d’une conférence de presse tenue lundi.

Susan Coyle, forte d’une carrière impressionnante de trente ans, a acquis une expérience significative en servant dans divers théâtres d’opérations, notamment dans les îles Salomon, en Afghanistan et au Moyen-Orient. Son expertise en matière de cyberguerre est particulièrement pertinente alors que l’armée australienne s’engage dans une modernisation de ses forces, incluant l’acquisition de drones et des capacités de frappe à longue portée.

“Cette vaste expérience constitue une base solide pour assumer les responsabilités du commandement”, a déclaré Coyle, exprimant son honneur face à la confiance qui lui est accordée.

Par Atlasinfo (avec MAP)
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