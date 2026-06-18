Mondial-2026: l’Ecosse et le Maroc dans la course à la qualification

Après une entrée en lice réussie face au Brésil, soldée par un précieux match nul 1-1, l’équipe nationale marocaine se tourne désormais vers son deuxième rendez-vous dans le groupe C du Mondial 2026. Le match Maroc Vs Ecosse de ce vendredi 19 juin pourrait s’avérer déterminant dans la course à la qualification.

Lors de la première journée, les Lions de l’Atlas ont marqué les esprits en tenant tête au Brésil (1-1). Face à l’un des grands favoris du tournoi, les hommes de Mohamed Ouahbi ont livré une prestation de très haut niveau, alliant rigueur tactique, solidarité défensive et efficacité dans les transitions. Cette performance a été largement saluée par les observateurs internationaux, qui ont souligné la maturité et la personnalité affichées par la sélection marocaine.

De son côté, l’Écosse a réussi son entrée en matière en s’imposant face à Haïti (1-0) au terme d’une rencontre très disputée. Les Écossais ont fait parler leur engagement physique et leur discipline collective pour décrocher trois points précieux.

Sans être spectaculaires, ils ont démontré une grande capacité à gérer les moments clés d’un match sous pression.

L’enjeu de cette rencontre est immense pour les deux équipes. Pour le Maroc, une victoire constituerait un premier succès dans cette Coupe du monde et placerait les Lions de l’Atlas dans une position idéale avant la dernière journée de la phase de groupes. Avec quatre points au compteur en deux matchs, les Marocains feraient un pas décisif vers les sixièmes de finale tout en renforçant leurs ambitions dans ce Mondial.

Pour l’Écosse, l’objectif est tout aussi clair. Un succès face au Maroc assurerait pratiquement sa qualification pour le tour suivant. Même un match nul pourrait constituer une excellente opération pour les Britanniques, qui conserveraient de sérieuses chances de poursuivre leur aventure, notamment parmi les meilleurs troisièmes.

Cette rencontre possède également une dimension historique. Le Maroc et l’Écosse ne se sont affrontés qu’une seule fois dans leur histoire, lors de la Coupe du monde 1998 en France. Ce jour-là, les coéquipiers de Mustapha Hadji, Noureddine Naybet et Bassir avaient largement dominé les Écossais sur le score de 3-0, signant l’une des plus belles victoires marocaines en Coupe du monde.

Vingt-huit ans plus tard, ce nouveau face-à-face aura-t-il des allures de revanche ? Une chose est certaine: Dans un groupe où chaque point compte, le vainqueur de ce choc fera un grand pas vers les sixièmes de finale et pourra envisager la suite de la compétition avec confiance et ambition.