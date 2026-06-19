Mondial 2026: le Qatar s’incline devant le Canada 6-0

Le Canada a battu le Qatar sur le score de 6 buts à 0, jeudi à Vancouver, lors de la deuxième journée du groupe B de la Coupe du monde 2026.

Les Canadiens ont rapidement pris l’ascendant grâce à Cyle Larin avant que Jonathan David ne s’offre un triplé. Nathan Saliba a également participé à la victoire, tandis qu’un but contre son camp d’Almanai a complété le large succès nord-américain.

Avec cette victoire, le Canada porte son total à quatre points et se place idéalement dans la course à la qualification pour les sixièmes de finale.

Plus tôt dans la journée, la Suisse avait signé une précieuse victoire face à la Bosnie-Herzégovine (4-1).

À l’issue de cette deuxième journée, la Suisse et le Canada occupent la première place du groupe B avant leur confrontation décisive lors de la troisième et dernière journée.

De leur côté, la Bosnie-Herzégovine et le Qatar comptent un point chacun.