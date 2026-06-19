Mondial 2026: le Qatar s’incline devant le Canada 6-0

En directSport
Par Atlasinfo

Le Canada a battu le Qatar sur le score de 6 buts à 0, jeudi à Vancouver, lors de la deuxième journée du groupe B de la Coupe du monde 2026.

Les Canadiens ont rapidement pris l’ascendant grâce à Cyle Larin avant que Jonathan David ne s’offre un triplé. Nathan Saliba a également participé à la victoire, tandis qu’un but contre son camp d’Almanai a complété le large succès nord-américain.

Avec cette victoire, le Canada porte son total à quatre points et se place idéalement dans la course à la qualification pour les sixièmes de finale.

Plus tôt dans la journée, la Suisse avait signé une précieuse victoire face à la Bosnie-Herzégovine (4-1).

À l’issue de cette deuxième journée, la Suisse et le Canada occupent la première place du groupe B avant leur confrontation décisive lors de la troisième et dernière journée.

De leur côté, la Bosnie-Herzégovine et le Qatar comptent un point chacun.

voir aussi Plus d'articles de l'auteur

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d'accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. J'accepte Lire la suite