Accusé de viol, Achraf Hakimi attend le procès « avec impatience »
Accusé du viol, le défenseur du Paris Saint-Germain et capitaine de l’équipe nationale marocaine, Achraf Hakimi, a déclaré vendredi attendre son procès « avec impatience ». « Enfin, je pourrai parler », a-t-il posté sur X. La date du procès n’est pas encore arrêtée.
En mai dernier, devant la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Versailles. Achraf Hakimi a réclamé un non-lieu face aux accusations de viol.
La justice m’a regardé dans les yeux et m’a dit : « Si vous n’étiez pas connu, il n’y aurait jamais eu d’affaire. »
J’ai choisi de me taire pendant des années. J’ai pensé que rester digne, être patient et faire confiance à la justice permettrait que les bonnes décisions soient…
— Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) June 19, 2026