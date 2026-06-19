Accusé de viol, Achraf Hakimi attend le procès « avec impatience »

Accusé du viol, le défenseur du Paris Saint-Germain et capitaine de l’équipe nationale marocaine, Achraf Hakimi, a déclaré vendredi attendre son procès « avec impatience ». « Enfin, je pourrai parler », a-t-il posté sur X. La date du procès n’est pas encore arrêtée.

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Par Samir Amor
Dans un communiqué., la cour d’appel de Versailles a annoncé, ce vendredi 19 juin 2026, que Achraf Hakimi sera bien jugé pour viol devant la cour criminelle des Hauts-de-Seine.
La cour d’appel de Versailles s’est prononcée sur le renvoi en procès pour viol de l’international marocain et joueur du PSG, décidé par un juge d’instruction fin février et dont Hakimi avait fait appel.
Aux Etats-Unis pour le Mondial 2026, Achraf Hakimi a posté sur X un message dans lequel il conteste les accusations. « La justice m’a regardé dans les yeux et m’a dit : « Si vous n’étiez pas connu, il n’y aurait jamais eu d’affaire. » J’ai choisi de me taire pendant des années. J’ai pensé que rester digne, être patient et faire confiance à la justice permettrait que les bonnes décisions soient prises. Aujourd’hui, une histoire qui n’est pas la mienne est racontée au détriment de ma famille, de ma vie et surtout de la vérité. J’ai parfois le sentiment d’être devenu une cible facile. J’attends ce procès depuis le premier jour. Et je l’attends désormais avec impatience. Enfin, je pourrai parler’, a-t-il déclaré.
Le footballeur est accusé depuis février 2023 par une jeune femme qui s’était rendue dans un commissariat où elle avait déclaré avoir été violée par le footballeur. L’accusatrice avait fait la connaissance du défenseur de PSG via le réseau social Instagram et s’était rendue chez lui.

En mai dernier, devant la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Versailles. Achraf Hakimi a réclamé un non-lieu face aux accusations de viol.

 

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