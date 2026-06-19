Mondial 2026: controverse autour du « meilleur joueur du match »

La controverse est devenue l’une des premières grandes discussions de la Coupe du monde 2026. En quelques jours seulement, deux désignations de « meilleur joueur du match » ont provoqué l’incompréhension de nombreux observateurs.

D’un côté, Ayyoub Bouaddi, omniprésent lors de la performance du Maroc face au Brésil, est reparti sans récompense. De l’autre, le gardien saoudien Mohammed Al-Owais, auteur d’une prestation décisive contre l’Uruguay, a vu le trophée attribué à Federico Valverde. Deux situations différentes, mais une même interrogation : que récompense réellement la FIFA lorsqu’elle désigne le meilleur joueur d’une rencontre ?

La question est d’autant plus pertinente que le trophée repose sur un mécanisme particulier. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, le « Player of the Match » n’est pas attribué exclusivement par des experts techniques ou des anciens joueurs.

Depuis plusieurs éditions, la FIFA ouvre le vote au public via sa plateforme officielle. Les supporters choisissent ainsi, parmi plusieurs candidats, celui qu’ils considèrent comme le meilleur joueur de la rencontre. Officiellement, la distinction vise à récompenser le joueur ayant eu le plus grand impact sur le match. Dans les faits, cette méthode introduit inévitablement des facteurs qui dépassent la seule performance sportive : popularité, exposition médiatique, poids des communautés de supporters ou encore notoriété internationale.

Le premier cas concerne le match entre le Maroc et le Brésil. Dans un duel où les Marocains ont tenu tête à l’une des grandes puissances du football mondial, Ayyoub Bouaddi a impressionné par sa maîtrise du milieu de terrain. À seulement 18 ans, il a contrôlé le rythme du jeu, remporté de nombreux duels et permis au Maroc de rivaliser techniquement avec la Seleção. Pourtant, le trophée est revenu à Vinicius Junior, auteur du but brésilien.

La logique du choix paraît évidente : un buteur décisif attire naturellement les regards. Mais cette décision a également illustré une tendance récurrente. Les actions visibles pèsent souvent davantage que l’influence globale sur le déroulement d’une rencontre.

Dans l’imaginaire collectif, un but spectaculaire marque davantage les esprits qu’une domination tactique de quatre-vingt-dix minutes. Bouaddi est ainsi devenu le symbole d’un débat ancien : peut-on être le meilleur joueur du terrain sans être récompensé ?

Quelques jours plus tard, la rencontre entre l’Arabie saoudite et l’Uruguay a relancé la discussion. Federico Valverde a reçu le trophée après le match nul entre les deux équipes. Personne ne conteste que le milieu uruguayen a livré une prestation de qualité. Mais pour beaucoup d’observateurs et d’analystes dans les chaînes sportives, l’homme qui a changé le cours de la rencontre était ailleurs.

Mohammed Al-Owais a multiplié les interventions décisives pour préserver le résultat. Sans ses arrêts, l’Arabie saoudite aurait probablement quitté le terrain sans le moindre point. Dans une compétition où les gardiens sont souvent jugés à travers une seule erreur mais rarement récompensés pour l’ensemble de leur travail, son omission a été perçue comme une injustice.

Ces deux épisodes mettent en lumière un biais structurel. Le trophée de meilleur joueur du match semble souvent favoriser les profils les plus visibles : buteurs, créateurs offensifs ou vedettes internationales. Les gardiens, les défenseurs et les milieux de contrôle doivent généralement réaliser une performance exceptionnelle pour bénéficier de la même reconnaissance.

L’explication tient en partie au mode de scrutin lui-même. Lorsqu’un vote est confié au grand public, la perception compte autant que l’analyse. Les supporters se souviennent plus facilement d’un but spectaculaire que d’un placement défensif irréprochable, d’une récupération décisive ou d’une série d’interventions discrètes mais essentielles. Les joueurs les plus médiatisés bénéficient également d’un avantage évident dans une consultation ouverte à des millions d’internautes.

Le cas Bouaddi et le cas Al-Owais illustrent ainsi deux faces d’un même problème. Le premier a peut-être été victime de la fascination pour le geste décisif. Le second de la difficulté persistante à reconnaître pleinement le rôle des gardiens. Dans les deux situations, la controverse ne porte pas seulement sur un trophée symbolique. Elle révèle des conceptions opposées du football : faut-il récompenser celui qui produit l’image marquante du match ou celui qui exerce l’influence la plus déterminante sur son issue ?

La Coupe du monde 2026 ne fait que commencer et le débat est déjà lancé. Tant que le titre de meilleur joueur du match reposera sur un vote populaire davantage que sur une évaluation technique encadrée par des critères transparents, les polémiques continueront d’accompagner chaque désignation. Elles ne traduisent pas seulement un désaccord sur un nom. Elles reflètent une question plus profonde : comment définir, au juste, le meilleur joueur d’un match de football ?