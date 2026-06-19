Mondial 2026: le sélectionneur national, Mohamed Ouahbi confiant face à l’Ecosse

Le sélectionneur national, Mohamed Ouahbi, s’est montré, jeudi, serein et confiant à la veille de la rencontre devant opposer le Maroc à l’Écosse à Boston, comptant pour la deuxième journée du groupe C de la Coupe du monde 2026, soulignant que son équipe est prête à relever un nouveau défi après sa prestation face au Brésil.

Lors de la conférence de presse d’avant-match, prévu vendredi au Stade de Boston, Ouahbi a indiqué que chaque rencontre présente ses propres difficultés et exige des réponses adaptées sur le terrain.

« Demain, c’est un autre match. L’Écosse va nous poser d’autres problèmes et nous devons trouver les solutions appropriées », a-t-il déclaré, assurant que toutes les lignes de son équipe sont en place et que le groupe aborde cette échéance avec sérénité.

Revenant sur le premier match contre le Brésil, le technicien marocain a estimé qu’il s’agissait d’une confrontation à la fois technique et très physique. Selon lui, le duel face aux Écossais sera encore plus direct et engagé sur le plan athlétique.

« Le défi physique contre l’Écosse se jouera notamment sur les deuxièmes ballons, mais le plus important reste notre capacité à prendre le contrôle du match », a-t-il expliqué.

Le sélectionneur national a également insisté sur la nécessité de faire les meilleurs choix tactiques afin de permettre à son équipe d’exprimer pleinement son jeu face à un adversaire réputé pour son engagement et sa générosité.

Ouahbi a, dans ce sens, souligné que cette sélection ne se résume pas à un seul joueur.

« C’est une équipe généreuse qui ne se limite pas à Scott McTominay. Elle possède plusieurs atouts et mérite toute notre attention », a-t-il affirmé.

Concernant l’état de son effectif, le sélectionneur s’est voulu rassurant, indiquant que l’ensemble des joueurs se porte bien, tant sur le plan physique que mental.

« Tous les joueurs vont bien. Leur état de santé et leur état d’esprit sont excellents », a-t-il assuré.

Ouahbi a par ailleurs exprimé sa conviction que la sélection nationale continuera à progresser au fil de la compétition.

« Vous allez voir que l’équipe va continuer de progresser. Ce n’est jamais facile de disputer un premier match de Coupe du monde contre le Brésil et de lui tenir tête », a-t-il dit.

Interrogé sur la prestation du jeune milieu Ayyoub Bouaddi face à la Seleção, le sélectionneur a indiqué qu’il n’était nullement surpris par son rendement.

« Bouaddi n’est pas une découverte pour moi. C’est vrai qu’au vu de son jeune âge, il a été exceptionnel contre le Brésil. C’est un garçon qui sait garder les pieds sur terre », a-t-il déclaré.

Tout en saluant la performance du jeune joueur, Ouahbi a tenu à rappeler que la force de l’équipe repose avant tout sur le collectif. « Tous les joueurs sont importants et chacun a un rôle à jouer dans la réussite du groupe », a-t-il conclu.

Le Maroc affrontera l’Écosse dans un match important pour la suite de son parcours dans le groupe C du Mondial 2026.