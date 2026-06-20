Mondial 2026: le Maroc décroche la victoire face à l’Ecosse

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Par Atlasinfo

Le Maroc a décroché une précieuse victoire contre l’Écosse, ce vendredi à Foxborough (1-0), lors de la deuxième journée du groupe C de la Coupe du monde 2026.

Les Lions de l’Atlas ont inscrit l’unique but de la rencontre dès la 2e minute de jeu grâce à Ismael Saibari, auteur d’une superbe frappe du pied droit logée en pleine lucarne après un service de Brahim Díaz.

Grâce à ce succès, le Maroc prend provisoirement les commandes du groupe C avec 4 points. L’autre rencontre de la poule opposera, plus tard dans la soirée, le Brésil à Haïti au stade de Philadelphie.

Avec quatre points, les Lions de l’Atlas se rapprochent des 16es de finale de la Coupe du monde 2026.

 

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