Mondial 2026: le Maroc décroche la victoire face à l’Ecosse

Le Maroc a décroché une précieuse victoire contre l’Écosse, ce vendredi à Foxborough (1-0), lors de la deuxième journée du groupe C de la Coupe du monde 2026.

Les Lions de l’Atlas ont inscrit l’unique but de la rencontre dès la 2e minute de jeu grâce à Ismael Saibari, auteur d’une superbe frappe du pied droit logée en pleine lucarne après un service de Brahim Díaz.

Grâce à ce succès, le Maroc prend provisoirement les commandes du groupe C avec 4 points. L’autre rencontre de la poule opposera, plus tard dans la soirée, le Brésil à Haïti au stade de Philadelphie.

Avec quatre points, les Lions de l’Atlas se rapprochent des 16es de finale de la Coupe du monde 2026.