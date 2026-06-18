La presse internationale séduite par les Lions de l’Atlas

La prestation de la sélection marocaine lors de la Coupe du Monde 2026, notamment contre le Brésil mais pas que, continuent de susciter l’admiration des observateurs internationaux, qui voient dans les Lions de l’Atlas une équipe capable de rivaliser avec les plus grandes nations du football mondial.

Après le match nul face au Brésil (1-1) lors de la première journée du groupe C, plusieurs journalistes étrangers ont salué la qualité du jeu proposé par les hommes de Mohamed Ouahbi, mettant en avant leur maturité tactique, leur cohésion collective et l’émergence d’une nouvelle génération de talents.

Leander Schaerlaeckens, journaliste à « The Guardian » a, ainsi, affirmé avoir été particulièrement « impressionné » par le niveau affiché par la sélection marocaine.

Selon lui, le Maroc a démontré une remarquable capacité à tenir tête à l’une des équipes les plus redoutées du Monde, grâce à une organisation rigoureuse et une grande maîtrise dans les moments clés de la rencontre.

De son côté, Hervé Penot, journaliste au magazine français L’Équipe, a souligné la solidité de l’état d’esprit qui règne au sein du groupe marocain.

Il a relevé que malgré l’arrivée d’un nouveau sélectionneur et l’intégration de plusieurs jeunes joueurs, les Lions de l’Atlas continuent d’impressionner par leur jeu collectif, leur discipline et leur culture de la victoire.

« Cette équipe conserve son identité et sa capacité à performer au plus haut niveau », a-t-il notamment estimé, saluant la continuité du projet sportif marocain.

La journaliste colombienne Marina Schwyter Granziera, de Caracol TV, a, pour sa part, indiqué ne pas avoir été surprise par la prestation marocaine face au Brésil.

Elle a rappelé que l’effectif national regorge de joueurs évoluant dans les principaux championnats européens et disposant d’une solide expérience du très haut niveau.

Au-delà de la performance collective, les trois journalistes ont également mis en avant plusieurs individualités marocaines, notamment le milieu de terrain Ayyoub Bouaddi, auteur d’une prestation de grande classe face aux quintuples champions du monde.

Par son activité incessante, sa qualité technique et sa maturité malgré son jeune âge, le joueur marocain s’est imposé comme l’une des révélations de ce début de tournoi, confirmant les immenses espoirs placés en lui.

À un jour du deuxième rendez-vous des Lions de l’Atlas face à l’Écosse, les éloges venus de la presse internationale témoignent du respect grandissant dont jouit désormais la sélection marocaine sur la scène mondiale, portée par une génération ambitieuse et déterminée à poursuivre son ascension.