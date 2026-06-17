L’IMA met le Maroc à l’honneur dans sa saison culturelle 2026-2027

L’Institut du Monde Arabe (IMA) a présenté à Paris sa saison culturelle 2026-2027, placée sous le thème de la jeunesse.

Le Maroc y occupe une place centrale à travers des expositions, festivals, rencontres littéraires et musicales, ainsi que plusieurs partenariats institutionnels.

Parmi les temps forts figurent l’exposition « Vive la Mariée ! » (septembre 2026-février 2027), consacrée aux traditions du mariage dans le monde arabe avec une forte présence marocaine, et « Les Secrets de l’Alhambra » (novembre 2026-mai 2027), qui mettra en lumière l’héritage artistique et culturel de ce monument emblématique.

L’IMA valorisera également la création contemporaine marocaine, notamment dans la littérature, la musique, le design, la mode, l’animation et les industries culturelles numériques. La coopération avec le Maroc sera renforcée à travers plusieurs projets, dont l’initiative « IMA nomade » à Casablanca et Fès.

Selon la présidente de l’IMA, Anne-Claire Legendre, cette saison vise à renforcer les échanges entre les jeunes générations des deux rives de la Méditerranée, avec la langue arabe comme fil conducteur de la transmission culturelle et de la création contemporaine.