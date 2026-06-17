Washington dévoile les grandes lignes de l’accord avec l’Iran

Les autorités américaines ont révélé mercredi le contenu du projet de protocole d’accord entre les États-Unis et l’Iran, jusqu’ici resté confidentiel.

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Par Atlasinfo

Un haut responsable américain a dévoilé à des journalistes les principaux engagements prévus dans ce texte, qui doit encore être officiellement signé.

Qualifiant cet accord de « victoire majeure », le responsable a salué les concessions obtenues de la part de Téhéran. L’Iran n’a, pour l’heure, publié aucun détail sur le contenu du document.

 

Dans ce protocole d’accord en 14 points, les Etats-Unis et l’Iran ainsi que leurs alliés déclarent par ailleurs la « cessation immédiate et définitive des opérations militaires sur tous les fronts, y compris au Liban » et s’engagent à ne pas « menacer ou utiliser la force les uns contre les autres », selon le texte publié par le New York Times.

Ils s’engagent à mutuellement respecter leurs intégrités territoriales, et à négocier un accord final sous 60 jours, un délai qui « peut être étendu si les deux parties y consentent ».

Les Etats-Unis s’engagent aussi à lever leur blocus naval dans un délai de 30 jours, période pendant laquelle le trafic maritime sera « sera rétabli par la République d’Iran dans les proportions d’avant-guerre ».

Washington s’engage aussi à retirer ses forces des zones environnantes dans les trente jours suivant la conclusion de l’accord final.

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