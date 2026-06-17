Washington dévoile les grandes lignes de l’accord avec l’Iran

Les autorités américaines ont révélé mercredi le contenu du projet de protocole d’accord entre les États-Unis et l’Iran, jusqu’ici resté confidentiel.

Un haut responsable américain a dévoilé à des journalistes les principaux engagements prévus dans ce texte, qui doit encore être officiellement signé.

Qualifiant cet accord de « victoire majeure », le responsable a salué les concessions obtenues de la part de Téhéran. L’Iran n’a, pour l’heure, publié aucun détail sur le contenu du document.