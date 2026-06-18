Trump et Pezeshkian signent en distanciel l’accord entre les Etats-Unis et l’Iran

Les présidents américain Donald J. Trump et iranien Massoud Pezeshkian ont signé à distance un protocole d’accord visant à mettre fin au conflit au Moyen-Orient, selon une annonce faite jeudi par le Premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif.

M. Sharif a déclaré sur X : « C’est avec honneur que j’annonce la signature historique du +Protocole d’accord d’Islamabad+ aujourd’hui, entre les États-Unis et la République islamique d’Iran. Ce protocole a été signé par les présidents des deux pays et contresigné par moi-même en tant que médiateur.

« La Maison Blanche a confirmé que le président Trump avait signé ce protocole à Versailles, en France, dans une vidéo diffusée sur son compte X. Du côté iranien, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï, a précisé que le texte avait été paraphé par le président Massoud Pezeshkian.

Prévue initialement à Genève, la signature de cet accord entre les deux gouvernements « démontre l’engagement des deux parties envers une résolution diplomatique du conflit », a souligné M. Sharif.

Le protocole « entre en vigueur immédiatement » et prévoit en première étape la réouverture par l’Iran du détroit d’Ormuz et la levée par les États-Unis du blocus naval, selon le Premier ministre pakistanais.

M. Sharif a également salué les efforts des parties concernées et des médiateurs régionaux pour parvenir à cet accord, estimant qu’il pourrait favoriser la paix et la stabilité dans la région, souhaitant que ce Mémorandum d’entente serve de base durable pour une meilleure compréhension, un respect mutuel et une prospérité partagée dans l’ensemble de la région.