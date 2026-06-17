L’Algérie s’incline devant l’Argentine (3-0)

Portée par un Lionel Messi étincelant, auteur d’un triplé, l’Argentine a parfaitement lancé sa campagne en Coupe du monde 2026 en s’imposant largement, mardi à Kansas City, face à l’Algérie (3-0), lors de la première journée du groupe J.

L’Albiceleste a pris l’avantage à la 17e minute grâce à Lionel Messi, servi par Rodrigo De Paul. Le capitaine argentin a ensuite doublé la mise à l’heure de jeu avant de s’offrir un triplé à la 76e minute, scellant définitivement le sort de la rencontre.

Grâce à ce succès, l’Argentine prend provisoirement la tête du groupe J avec trois points.

L’autre rencontre de cette première journée du groupe J opposera la Jordanie à l’Autriche.