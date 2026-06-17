Le Forum des droits humains du Festival Gnaoua d’Essaouira consacré au thème « Jeunesses du monde »

Le Festival Gnaoua et Musiques du Monde d’Essaouira organise la 13e édition du Forum des droits humains les 26 et 27 juin 2026 autour du thème « Jeunesses du monde : liberté, identité, avenir ».

Deux journées de réflexion et de dialogue qui réuniront à Essaouira chercheurs, écrivains, artistes, responsables publics, journalistes et acteurs de la société civile pour interroger les défis auxquels sont confrontées les nouvelles générations dans un monde en profonde mutation.

Depuis sa création, le Forum s’est imposé comme un espace singulier de débat et de pensée critique, où les grandes questions contemporaines sont abordées à la lumière des droits humains, de la culture et de la création. Cette nouvelle édition place les jeunesses au cœur de sa réflexion, non comme objet d’analyse mais comme force motrice des transformations à l’œuvre dans nos sociétés.

Dans un contexte marqué par les tensions géopolitiques, les bouleversements technologiques, les défis climatiques et les recompositions identitaires, les jeunes générations sont confrontées à des défis inédits. Comment construire son avenir dans un monde traversé par l’incertitude ? Comment affirmer son identité sans se replier sur soi ? Comment faire entendre sa voix et agir lorsque les modèles traditionnels d’engagement semblent s’essouffler ?

Organisé en partenariat avec le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME), le Forum réunira cette année plusieurs grandes figures intellectuelles, artistiques et institutionnelles dont les parcours et les travaux éclairent les enjeux contemporains de la liberté, de l’identité et de l’engagement.

« Ce Forum incarne l’âme du Festival. Il prolonge, sur le terrain de la pensée, ce que la musique exprime avec force : le dialogue, la diversité et la capacité des cultures à créer du commun. Les jeunesses sont aujourd’hui au cœur de ces dynamiques de transformation, et il est essentiel de leur offrir un espace d’expression, de réflexion et de rencontre », explique Neila Tazi, productrice du Festival Gnaoua et Musiques du Monde.

« Les jeunesses du monde sont confrontées à des défis considérables, mais elles portent aussi des aspirations, des imaginaires et des capacités d’invention qui constituent l’une des principales ressources de nos sociétés. Le Forum leur donne toute leur place dans la réflexion collective », ajoute Driss El Yazami, président du CCME.

La leçon inaugurale sera donnée par Souleymane Bachir Diagne, philosophe sénégalais de renommée internationale et professeur à l’Université Columbia de New York. Figure majeure de la pensée contemporaine, il ouvrira les débats par une réflexion sur les grands enjeux qui traversent les jeunesses du monde aujourd’hui.

Après cette leçon inaugurale, le premier temps fort du Forum prendra la forme d’une conversation croisée intitulée « Libertés en question : être jeune dans un monde sous tension », réunissant Mohamed Mehdi Bensaid, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication du Royaume du Maroc, et Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre française de l’Éducation nationale et présidente de l’association France Terre d’Asile. Tous deux ayant accédé très jeunes à des responsabilités ministérielles, ils confronteront leurs expériences et leurs visions des politiques publiques destinées à accompagner les aspirations des nouvelles générations. Leur dialogue mettra en lumière les réponses apportées par les institutions aux attentes de la jeunesse en matière de liberté, d’éducation, de culture et de participation citoyenne, des deux côtés de la Méditerranée.

Les débats se poursuivront ensuite à travers trois grandes tables rondes consacrées aux rapports entre jeunesse, création, identité et engagement.

La table ronde « Arts & cultures : créer pour exister » réunira l’artiste Fatima Ezzahra Ait Zaouit, cofondatrice à Essaouira du duo TABRAT, l’écrivaine Samira El Ayachi, la réalisatrice Asmae El Moudir, l’artiste plasticien Aliou Diack, l’actrice et réalisatrice Fatym Layachi ainsi que le sociologue Marwan Mohammed. Ensemble, ils questionneront la création artistique comme espace d’expression, d’émancipation et de résistance.

La réflexion se poursuivra avec « Identités en mouvement : grandir entre les mondes », qui réunira le politologue, romancier et dramaturge Rachid Benzine, le sociologue et philosophe Raphaël Liogier, la sociologue Cléo Marmié, la musicienne Sara Moullablad ainsi que la romancière et prix Goncourt Leïla Slimani. À travers leurs regards croisés, ils exploreront les questions d’appartenance, de transmission et de construction identitaire dans un monde marqué par les circulations, les métissages et les influences multiples.

Enfin, la table ronde « Nouvelles formes d’engagement : quand la jeunesse réinvente l’action » donnera la parole à Youssef Askour, acteur associatif originaire d’Essaouira et engagé dans la dynamique citoyenne locale, à Fadwa El Menzhi, fondatrice d’une coopérative engagée dans l’économie sociale et solidaire, au journaliste et défenseur des libertés numériques Malek Khadhraoui, à Badra Oudghiri Idrissi, Directrice du Pôle Études, Communication et Développement de la CNSS, ainsi qu’à Adebola Williams, spécialiste de la communication et entrepreneur social nigérian reconnu pour son action auprès de la jeunesse africaine.

À travers ces échanges, le Forum fera dialoguer des voix venues du monde académique, de la création artistique, des médias, de la société civile et des institutions, dans une volonté constante de décloisonner les savoirs et de favoriser la rencontre des expériences.

Plus qu’un événement parallèle, le Forum des droits humains constitue l’un des piliers du Festival Gnaoua. Dans un monde traversé par les tensions et les incertitudes, il offre un espace rare où la pensée, le dialogue et la création permettent de mieux comprendre les transformations à l’œuvre et d’imaginer les futurs possibles.

Pendant deux jours, Essaouira deviendra une agora ouverte sur le monde. Un lieu où les questions de liberté, d’identité et d’avenir seront mises en débat avec la conviction que la jeunesse n’est pas seulement l’avenir du monde : elle en est déjà l’une des forces motrices.