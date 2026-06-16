Mondial 2026: la France s’impose face au Sénégal avec 3-1

L’équipe de France s’est imposée face aux Sénégalais, mardi 16 juin à New York, pour son entrée en lice dans la compétition (3-1).
Kylian Mbappé a délivré ses coéquipiers et est devenu le meilleur buteur de l’histoire des Bleus devant Olivier Giroud.
Bradley Barcola a également participé à la fête, tandis qu’Ibrahim baye avait réduit l’écart pour le Sénégal.
Le sélectionneur Didier Deschamps s’est dit soulagé mais a averti que « gagner le premier match n’est pas décisif dans une poule à quatre
« Les supporters français viennent de loin, ça coûte cher. C’est magique le foot quand on gagne et qu’on peut partager les émotions. Barcola ? Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent légitimement prétendre à commencer. Rayan (Cherki) aussi. On aura besoin de tout le monde », a-t-il déclaré sur M6.
🚨🚨 KYLIAN MBAPPÉ MAIS QU’EST-CE QUE TU NOUS AS FAIT !!!!!! 🤯🤯🤯
14 BUTS EN COUPE DU MONDE !!!
MEILLEUR BUTEUR DE L’ÉQUIPE DE FRANCE !!!!!!!!!
LE MODE QU’IL ACTIVE QUAND CETTE COMPÉTITION COMMENCE, C’EST N’IMPORTE QUOI !!!!!! 😱pic.twitter.com/752smY9j1m @M6
— Actu Foot (@ActuFoot_) June 16, 2026