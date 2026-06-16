Mondial 2026: la France s’impose face au Sénégal avec 3-1

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Par Atlasinfo

L’équipe de France s’est imposée face aux Sénégalais, mardi 16 juin à New York, pour son entrée en lice dans la compétition (3-1).

Kylian Mbappé a délivré ses coéquipiers et est devenu le meilleur buteur de l’histoire des Bleus devant Olivier Giroud.

Bradley Barcola a également participé à la fête, tandis qu’Ibrahim baye avait réduit l’écart pour le Sénégal.

Le sélectionneur Didier Deschamps s’est dit soulagé mais a averti que « gagner le premier match n’est pas décisif dans une poule à quatre

« Les supporters français viennent de loin, ça coûte cher. C’est magique le foot quand on gagne et qu’on peut partager les émotions. Barcola ? Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent légitimement prétendre à commencer. Rayan (Cherki) aussi. On aura besoin de tout le monde », a-t-il déclaré sur M6.

 

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