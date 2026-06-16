Mondial-2026: un trio arbitral ouzbek pour diriger Écosse-Maroc

La FIFA a désigné un trio arbitral ouzbek conduit par Ilgiz Tantashev pour diriger la rencontre entre l’Écosse et le Maroc, prévue le 19 juin au Boston Stadium, pour le compte de la deuxième journée du groupe C de la Coupe du monde 2026.

Tantashev sera assisté de ses compatriotes Andrey Tsapenko et Timur Gaynullin, tandis que le Jordanien Adham Makhadmeh officiera en qualité de quatrième arbitre.

Le rôle d’arbitre assistant remplaçant a été confié à un autre officiel jordanien, Mohammad Alkalaf.

Les Lions de l’Atlas abordent cette rencontre pour décrocher leur première victoire dans le tournoi, après le nul face au Brésil (1-1) lors de la première journée. De son côté, l’Écosse s’était imposée face à Haïti (1-0).