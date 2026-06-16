Mondial 2026: exposition du savoir-faire et de l’artisanat marocain à proximité de New Jersey Stadium

Une exposition d’artisanat mettant en avant le savoir-faire ancestral du Maroc et la richesse du patrimoine culturel du Royaume a été inaugurée, lundi dans l’Etat du New Jersey, en marge de la Coupe du Monde de football 2026.

Aménagé au sein de l’American Dream Mall, à quelques encablures du New York – New Jersey Stadium (Metlife), où les Lions de l’Atlas ont disputé samedi leur première rencontre lors de ce Mondial co-organisé par les Etats-Unis, le Mexique et le Canada, ce salon est initié par la Chambre de l’artisanat de la région Rabat-Salé-Kénitra, en partenariat avec le Consulat général du Royaume à New York.

Selon ses initiateurs, cette initiative a pour objectifs notamment de promouvoir la présence internationale de l’artisanat marocain et de renforcer davantage sa visibilité sur le marché mondial.

Inauguré en présence du président de la Chambre de l’artisanat de la région Rabat-Salé-Kénitra, Abderrahim Zamzami, et du Consul général du Maroc à New York, Mohamed Ait Bihi, cette exposition présente au public américain et international une myriade de produits marocains qui reflètent la richesse et l’authenticité du patrimoine ancestral du Royaume.

« Cette exposition vise à rapprocher la communauté marocaine établie aux Etats-Unis des chefs-d’œuvre façonnés par des artisans qualifiés qui ont su allier créativité et excellence » tout en préservant l’essence du savoir-faire ancestral du Royaume, selon un communiqué de la Chambre de l’artisanat de la région Rabat-Salé-Kénitra.

Il s’agit aussi de soutenir l’artisan marocain, de promouvoir son ouverture sur les marchés extérieurs et de valoriser le produit traditionnel national au niveau international.