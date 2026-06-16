La France va investir 655 millions d’euros supplémentaires pour le développement de l’intelligence artificielle

La France va investir 655 millions d’euros supplémentaires dans le développement de l’intelligence artificielle, a déclaré sur X(Nouvelle fenêtre) Sébastien Lecornu, mardi 16 juin.

Une annonce qui survient à la veille de l’ouverture à Paris du salon VivaTech, dédié aux nouvelles technologies. Ces investissements iront « soutenir les infrastructures, les capacités de calcul, la recherche, les entreprises et les filières industrielles », a-t-il détaillé.

Le Premier ministre dit souhaiter « que cette révolution profite aux Français », « protège notre souveraineté » et « renforce nos services publics ».