Mondial 2026: Hervé Renard nouveau sélectionneur de l’équipe tunisienne

La Fédération tunisienne de football (FTF) a annoncé, mardi, la nomination du technicien français Hervé Renard en tant qu’entraîneur de la sélection tunisienne jusqu’à la fin de sa participation à la Coupe du monde 2026, en remplacement de Sabri Lamouchi.

Cette nomination intervient au lendemain de la lourde défaite concédée par les « Aigles de Carthage » face à la Suède (5-1), lors de leur premier match du groupe F du Mondial 2026, sous la direction de Lamouchi.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook, la FTF a précisé qu’un accord a été conclu avec Hervé Renard afin qu’il prenne ses fonctions dès mardi, tout en conservant les mêmes avantages financiers prévus dans le cadre de l’accord.

Selon la même source, les deux parties sont également convenues d’ouvrir des négociations à l’issue de la participation tunisienne au Mondial en vue d’une collaboration à long terme fondée sur des objectifs sportifs précis.

Citant le porte-parole de la Fédération tunisienne de football, Moaz Mestiri, l’Agence Tunis Afrique Presse (TAP) a indiqué que la rupture du contrat de Sabri Lamouchi a été décidée « à l’amiable », mettant fin aux spéculations ayant circulé ces dernières heures concernant les modalités de séparation entre les deux parties.

Nommé en janvier dernier en remplacement de Sami Trabelsi, Sabri Lamouchi n’aura dirigé la sélection tunisienne que pendant quelques mois.

Avant la rencontre face à la Suède, la Tunisie avait disputé quatre matches amicaux sous sa conduite, contre Haïti (1-0), Canada (1-1), Autriche (0-1) et Belgique (0-5), une défaite qui avait déjà suscité des interrogations sur les chances des « Aigles de Carthage » et des critiques à l’égard des choix de leur entraîneur.