USA : le gouvernement annonce des remboursements d’impôts sans précédent en 2026

D’après une analyse d’Oxford Economics, citée dans le communiqué, les contribuables américains pourraient bénéficier d’environ 50 milliards de dollars supplémentaires sous forme de remboursements d’impôts plus élevés ou de réductions d’impôts. Ces projections sont corroborées par plusieurs organismes spécialisés. La Tax Foundation, organisation américaine à but non lucratif reconnue pour ses analyses en matière de politique fiscale, estime que le remboursement moyen passerait d’environ 3.050 dollars en 2024 à près de 3.800 dollars en 2025, dont les remboursements d’impôts devraient être déboursés dés le mois de février 2026.

Au-delà des remboursements immédiats, la réforme prévoit un allègement fiscal global destiné aux ménages actifs. Selon les projections officielles, le contribuable moyen pourrait réaliser une économie d’impôt totale avoisinant 4.000 dollars en 2026, renforçant ainsi le pouvoir d’achat des familles et des travailleurs.

Parmi les principales mesures figurent notamment la suppression de l’impôt sur les pourboires et sur les heures supplémentaires, l’exonération de certaines contributions liées à la sécurité sociale, ainsi qu’une déduction fiscale sur les intérêts des prêts automobiles pour les véhicules fabriqués aux États-Unis.

Ces dispositions visent à soutenir les revenus des salariés, des retraités et des ménages modestes, tout en encourageant la consommation et la production nationales. Au-delà de l’impact individuel pour les contribuables, ces montants sont suivis de près par les observateurs économiques en raison de leur effet potentiel sur la consommation, qui représente près de 70 % du produit intérieur brut (PIB) des États-Unis.