Le Maroc, un acteur majeur dans la stratégie industrielle de Safran (responsable du Groupe)

« Cette nouvelle infrastructure est susceptible de renforcer la production de nos trains d’atterrissage pour les avions court et moyen courriers et d’accompagner la montée en cadence de la famille Airbus A320 », a-t-elle dit.

Selon elle, cette usine constitue un « élément majeur » de la supply chain industrielle de Safran, saluant l’expertise des talents marocains et leurs compétences avérées dans le domaine de l’aéronautique.

La responsable de Safran a fait savoir que la future usine entend produire ses premières pièces dès 2029, ajoutant que le site devrait employer environ 500 cadres qualifiés qui bénéficieront d’un accompagnement assuré par des acteurs locaux dans le cadre d’un plan de formation spécifique, en vue de répondre aux besoins en matière d’outillage.

Elle s’est dite, par ailleurs, fière que Safran compte le Maroc comme un partenaire majeur, ajoutant que le Groupe emploie près de 5000 salariés au sein d’une dizaine de sociétés implantées dans le Royaume. « C’est la continuité d’un partenariat stratégique d’envergure », s’est-elle réjouie.