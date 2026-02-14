Nigeria : la prochaine présidentielle fixée au 20 février 2027 (Commission électorale)

Élu dès le premier tour de la présidentielle de février 2023 avec environ 36% des voix, le président Bola Ahmed Tinubu briguera l’année prochaine un second mandat.

Pour être élu au premier tour, il faut qu’un candidat rassemble au moins 25% des voix dans plus des deux tiers des 36 États du pays plus la capitale fédérale.

À son arrivée au pouvoir en mai 2023, M. Tinubu a mis en place plusieurs réformes économiques, parmi lesquelles la suppression d’une coûteuse subvention sur le carburant et la révision du taux de change du naira.