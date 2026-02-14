Nigeria : la prochaine présidentielle fixée au 20 février 2027 (Commission électorale)

La Commission électorale nationale indépendante (INEC) a annoncé vendredi le calendrier des prochaines élections au Nigeria, fixant la présidentielle au 20 février 2027.

L’élection présidentielle aura lieu le 20 février 2027, alors que les législatives et les sénatoriales se tiendront le 6 mars 2027, a indiqué le président de l’INEC, Joash Ojo Amupitan, lors d’une conférence de presse.

Élu dès le premier tour de la présidentielle de février 2023 avec environ 36% des voix, le président Bola Ahmed Tinubu briguera l’année prochaine un second mandat.

Pour être élu au premier tour, il faut qu’un candidat rassemble au moins 25% des voix dans plus des deux tiers des 36 États du pays plus la capitale fédérale.

À son arrivée au pouvoir en mai 2023, M. Tinubu a mis en place plusieurs réformes économiques, parmi lesquelles la suppression d’une coûteuse subvention sur le carburant et la révision du taux de change du naira.

