Al Boraq, premier train à grande vitesse d’Afrique, un symbole de performance et d’engagement durable du Maroc

Al Boraq, premier train à grande vitesse du continent africain, lancé par le Roi Mohammed VI en novembre 2018, est un symbole de performance et d’engagement en faveur d’une mobilité durable à fort impact socio-économique.

Grâce à ses diverses retombées positives, le train à grande vitesse s’est avéré être une solution innovante et un choix naturel pour dynamiser le système de transport national, renforcer la multi-modalité et préserver l’environnement.

Al Boraq, circulant en énergie propre, joue un rôle central dans le renforcement de l’intégration économique nationale. En reliant Casablanca à Tanger en un temps record, il rapproche deux centres névralgiques de l’économie marocaine.

D’un côté, Casablanca, véritable poumon industriel et financier du Royaume. De l’autre, Tanger, devenue en quelques années une plateforme industrielle de premier plan, notamment grâce au complexe portuaire de Tanger Med, s’impose comme un hub stratégique aux portes de l’Europe.

En fluidifiant les échanges de personnes (5,5 millions de voyageurs en 2024) entre les deux métropoles, Al Boraq stimule les synergies économiques, facilite les investissements, et renforce l’attractivité du Maroc en tant que passerelle entre l’Afrique et l’Europe. Ce lien ferroviaire rapide et moderne incarne une nouvelle ère de connectivité et de développement régional équilibré.

Dès sa mise en service, le train Al Boraq, reliant Tanger à Casablanca, a permis d’améliorer considérablement l’offre ferroviaire, tout en offrant plus de confort et de sécurité aux usagers du train.

La nouvelle Ligne à Grande Vitesse Kénitra-Marrakech s’inscrit ainsi dans la continuité du développement du réseau ferroviaire du Royaume et s’impose comme le mode de transport de personnes le plus performant et le plus durable, sur les moyennes et longues distances.

Le projet permettra de libérer la capacité sur la ligne conventionnelle existante, ce qui favorise le développement de trains métropolitains de proximité sur les agglomérations de Rabat, Casablanca et Marrakech.

A travers de tels projets structurants, le Maroc, sous l’impulsion du le Roi Mohammed VI, entend consolider et moderniser son réseau ferroviaire en accompagnement des défis 2030 et ce, afin d’accélérer le développement économique du pays et de renforcer les échanges avec le reste du continent.