Hajj: l’Arabie saoudite met en garde contre des annonces trompeuses

L’Arabie saoudite a mis en garde, mardi, les personnes souhaitant accomplir les rites du Hajj contre les annonces publicitaires trompeuses ou les offres fictives, les exhortant à ne traiter qu’avec les canaux officiels.

L’accomplissement des rites se fait exclusivement par l’obtention d’un « visa pour le Hajj » délivré par les autorités saoudiennes compétentes, en coordination avec les bureaux spécialisés dans 80 pays, a précisé le ministère du Hajj et de la Omra dans un communiqué, notant que la réservation directe est possible via la plateforme « Nusuk Hajj », dédiée aux pèlerins provenant d’environ 126 pays.

Le « parcours électronique » sur le site officiel du ministère, ainsi que l’application Nusuk, sont les deux seuls canaux approuvés pour réserver les forfaits destinés aux pèlerins de l’intérieur du Royaume d’Arabie saoudite (nationaux ou expatriés), fait savoir la même source, ajoutant que les informations et les offres émanant de sources non officielles sont « fallacieuses » et ne représentent pas les autorités compétentes.

Le ministère a mis à disposition un service d’assistance multilingue 24h/24, via le Centre dédié aux pèlerins, joignable au numéro unique local (1966), au numéro international (+966920002814), ou encore par courriel à l’adresse [email protected], dans le but de faciliter le pèlerinage et d’en assurer le bon déroulement.

Dans le cadre des préparatifs de la saison du Hajj-2025, le ministère du Hajj et de la Omra avait fixé au dimanche 13 avril 2025 la date limite d’entrée des pèlerins de la Omra dans le Royaume, et au 29 avril la date limite de leur départ, faisant remarquer que tout séjour au-delà de cette date constitue une infraction passible de sanctions légales.

Le ministère a insisté sur la nécessité pour les particuliers et les prestataires de services de la Omra de respecter les règlements en vigueur encadrant les délais de départ des pèlerins, soulignant que le non-signalement des dépassements de séjours pourrait entraîner des amendes allant jusqu’à 100.000 riyals saoudiens (soit environ 27.000 dollars), ainsi que des mesures légales à l’encontre des responsables.