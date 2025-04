Sahara marocain : les USA réitèrent un choix géopolitique qui révèle un engagement stable vis-à-vis d’un acteur majeur de la scène internationale (Politologue français)

En réaffirmant leur soutien à la souveraineté du Maroc sur son Sahara, en confirmation de la position communiquée par le président Donald Trump au Roi Mohammed VI, les Etats-Unis d’Amérique réitèrent un choix géopolitique qui révèle un engagement stable, sur un axe fort, vis-à-vis d’un acteur majeur de la scène internationale, a souligné le politologue français Christophe Boutin dans une déclaration à l’agence MAP.

Rappelant que l’Administration Trump avait en 2020 apporté un soutien majeur, non seulement à l’Initiative marocaine d’autonomie au Sahara marocain, soutenue à l’ONU, mais plus largement à la marocanité de ce territoire, le professeur Boutin a relevé que la souveraineté pleine et entière du Royaume sur cette partie de son territoire est aujourd’hui « clairement affirmée ».

Quatre ans et demi plus tard, une nouvelle Administration Trump confirme que la seule solution pour résoudre le conflit artificiel du Sahara est son autonomie sous souveraineté marocaine, a-t-il souligné, rappelant que le choix des Etats-Unis en 2020 avait eu des répercussions positives sur l’évolution de ce dossier sur la scène internationale, «puisque dans les années qui suivirent on a vu évoluer les positions d’autres États, soit pour prendre leurs distances face à ceux qui continuent de nier la réalité de la marocanité du Sahara, soit pour faire un pas de plus dans la reconnaissance de la souveraineté marocaine – avec au premier rang de ces derniers l’Allemagne et la France ».

Pour le Pr Boutin, cette réitération de la position américaine aura de nouveaux effets dans le même sens.

Selon lui, «la situation du Sahara marocain, hub économique ouvert demain sur l’Afrique avec le port de Dakhla Atlantique, et pôle de stabilité sécuritaire quand les menaces grandissent au Sahel voisin, devrait naturellement porter d’autres États à rejoindre les partisans de cette solution».

À rappeler qu’à l’occasion d’un entretien, mardi à Washington, entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le Secrétaire d’État US Marco Rubio, ce dernier «a réitéré que les Etats-Unis reconnaissent la souveraineté du Maroc sur le Sahara».

En outre, le chef de la diplomatie américaine a réaffirmé que le États-Unis «soutiennent la proposition d’autonomie sérieuse, crédible et réaliste en tant que seule base pour une solution juste et durable à ce différend», a indiqué la porte-parole du Département d’État, Tammy Bruce.

Marco Rubio a également réaffirmé que les États Unis «continuent de croire qu’une autonomie authentique sous souveraineté marocaine est la seule solution faisable».