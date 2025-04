Maroc: l’ONMT lance sa stratégie de promotion pour la CAN 2025

En prévision de la CAN 2025, et afin de stimuler la demande au départ des marchés de l’Afrique, l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) organise un méga fam trip du 02 au 06 avril 2025 avec deux workshops panafricains mettant en relation les opérateurs marocains avec ceux d’Afrique.

La Coupe d’Afrique des Nations 2025, prévue au Maroc, représente bien plus qu’un événement sportif, c’est également une vitrine unique pour le tourisme national. En accueillant des équipes, supporters et médias venus de tout le continent et au-delà, le Maroc a l’opportunité de mettre en lumière la richesse de son patrimoine culturel, la diversité de ses paysages et la qualité de ses infrastructures. La CAN 2025 s’annonce ainsi comme un catalyseur économique et un levier stratégique pour le rayonnement touristique du royaume.

Dans ce cadre, l’ONMT lance sa stratégie dédiée à cet évènement en organisant un fam trip exceptionnel destiné aux opérateurs africains provenant essentiellement du Sénégal, de la Côte d’ivoire, du Nigéria, du Mali, du Ghana, du Gabon, de la RDC Congo, du Burkina Fasso, du Benin, de la Guinée Equatorial, du Ghana, d’Angola et du Cameroun.

À travers une stratégie de communication ciblée et des actions de promotion sur les marchés clés, l’Office ambitionne de renforcer l’attractivité touristique du Maroc et de faire rayonner son image bien au-delà du continent africain.

Grâce à ces worshop, l’ONMT compte assurer des rencontres B2B entre les agents de voyage et les Tour-opérateurs panafricains et les professionnels Marocains ; négocier et confectionner des offres packages pour la CAN 2025 : valoriser les différentes offres du produit touristique marocain auprès des opérateurs africains et enfin recenser les demandes commerciales des opérateurs panafricains conviés.

Prochaine étape : Un roadshow en Europe, dans les pays à forte présence de la communauté africaine, est également prévu prochainement afin de mettre en contact, par le biais des délégations de l’ONMT, les opérateurs marocains avec les agents de voyage européens spécialisés dans les voyages en Afrique. Objectif similaire : promouvoir le Maroc et mettre en place des packages pour la CAN 2025.

L’Office National Marocain du Tourisme entend jouer un rôle actif dans la promotion de la CAN 2025, en accompagnant cet événement d’envergure pour en faire une vitrine exceptionnelle du Maroc à l’échelle internationale. En capitalisant sur l’engouement populaire et médiatique suscité par cette compétition, l’ONMT souhaite positionner le Royaume comme une véritable terre de football, où passion sportive et hospitalité se conjuguent naturellement.