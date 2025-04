Festival du Livre de Paris: le président Emmanuel Macron visite le Pavillon Maroc, invité d’honneur

Le président français Emmanuel Macron a visité, vendredi, le pavillon du Maroc, invité d’honneur du Festival du livre de Paris, qui se tient du 11 au 13 avril au Grand Palais à Paris.

Le chef de l’Etat français, qui était accompagné de la ministre de la Culture Rachida Dati, a été accueilli à son arrivée au pavillon marocain par le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid .

Après avoir salué les hymnes nationaux de la France et du Maroc, interprétés par la chanteuse marocaine Nabila Maan, M. Macron a visité les différentes stands du pavillon marocain conçu comme un espace immersif célébrant la richesse et la diversité des écrivains marocains.

🇲🇦🇫🇷 Lors de sa visite au Festival du Livre de #Paris, #Macron a exprimé sa joie d’avoir le Maroc invité d’honneur, soulignant l’importance de sceller l’amitié entre les deux pays, et la richesse culturelle du #Maroc, un partenariat de fierté avec SM le Roi Mohammed VI. pic.twitter.com/e3sU3w5Xjs — PhDounia 🎓 (@PhDounia) April 11, 2025

A cette occasion, le président français a eu des échanges notamment avec des éditeurs et des auteurs marocains.

Dans une déclaration à la presse au terme de cette visite, le chef de l’Etat français s’est dit « fier » et « heureux » d’accueillir le Maroc en tant qu’invité d’honneur.

Il s’est félicité d’une relation franco marocaine « sensible, profonde et amoureuse », exprimant ses remerciements au Roi Mohammed VI. qui en a donné l’impulsion », a déclaré le président français.

M. Macron a tenu également à remercier le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et l’ensemble des éditeurs et éditrices présents ainsi que les auteurs marocains qui « honorent ce dialogue permanent entre nos poètes, nos romanciers et nos intellectuels ».

Sur 330 m², le pavillon Maroc au Festival du livre de Paris propose cinq espaces thématiques : « Espace de l’Histoire Maritime », une plongée dans le passé maritime du Maroc, avec cartes anciennes et récits de navigateurs ; « Espace Hiwar », lieu d’échanges entre éditeurs, auteurs et le public ; « Espace Dédicaces », rencontres et signatures avec les écrivains marocains ; « Espace Jeunesse », contes et ateliers interactifs pour transmettre le goût de la lecture ; et « Espace Éditeurs et Librairie », vitrine de la diversité éditoriale marocaine.