Le Conseil Français du Culte Musulman annonce la fête de l’Aïd el Fitr pour le dimanche 30 mars 2025

D’après les données astronomiques, la conjonction de la nouvelle lune marquant le début du mois de Chawwal 1446H se produira le samedi 29 mars 2025 à 11h58 (heure de Paris). Conformément aux critères d’observation adoptés par le CFCM depuis 2013, la visibilité du croissant lunaire sera possible le soir même à partir de 00 h 12 GMT dans une grande partie de l’Amérique du Nord, fait savoir cet organisme dans un communiqué.

En conséquence, le CFCM annonce que dimanche 30 mars 2025 correspondra au jour de l’Aïd El-Fitr 1446H, indique-t-on de même source.

« À cette occasion, le CFCM adresse ses vœux les plus sincères de paix, de bonheur et de prospérité à l’ensemble des musulmans de France et du monde entier », poursuit le communiqué, rappelant que Zakat El-Fitr 2025 (entre 9 et 12 euros/personne), est aumône obligatoire à verser à la fin du mois de Ramadan par toute famille musulmane et peut être acquittée jusqu’à la prière de l’Aïd.

Sa distribution peut être confiée à un tiers ou à une association caritative. Cette aumône est exclusivement destinée aux pauvres. Elle ne peut en aucun cas être utilisée pour le financement d’une mosquée ou d’une autre structure.

Les mosquées souhaitant collecter des dons pour leur propre fonctionnement doivent le signaler clairement et utiliser des caisses distinctes afin d’éviter toute confusion, précise le CFCM.