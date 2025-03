Ramadan : l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif présente le bilan de sa campagne d’aide humanitaire à Al Qods

L’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif a présenté, jeudi à Al Qods, le bilan de sa campagne d’aide humanitaire du mois de Ramadan pour cette année, lors d’un Iftar organisé en présence de plusieurs personnalités religieuses et académiques maqdessis et de représentants d’instances et d’organisations sociales ayant bénéficié de l’opération d’aide sociale pour l’année 2025.

Le bilan de l’Agence pour cette année fait état de la distribution de plus de 1 500 paniers alimentaires aux familles bénéficiaires et d’environ 3 000 rations alimentaires à la Sainte Mosquée Al-Aqsa ainsi qu’à plusieurs centre sociaux, en plus de 200 vêtements de l’Aïd au profit des orphelins pris en charge par l’Agence.

A cette occasion, les personnalités palestiniennes présentes ont hautement salué cette initiative d’Iftar collectif qui a réuni les composantes de la société palestinienne à Al Qods autour d’une même table, couronnant ainsi l’opération du mois sacré de Ramadan à un moment qui coïncide avec la commémoration de Laylat Al-Qadr bénie.

Ainsi, le Mufti d’Al Qods et de Palestine, Cheikh Muhammad Hussein, a exprimé ses remerciements et sa gratitude au Royaume du Maroc et à la personne du Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, pour Son soutien constant aux institutions maqdessies, notamment durant le mois de Ramadan, notant qu’Al Qods et ses habitants ont besoin de la poursuite desdits efforts.

De son côté, l’évêque Munib Younan, ancien président de la Fédération luthérienne mondiale, a mis l’accent sur l’unité et la cohésion des Palestiniens, musulmans et chrétiens, espérant que ce peuple puisse établir son État indépendant pour vivre en toute sécurité et sérénité.

Pour sa part, le gouverneur adjoint de la Ville Sainte, Abdullah Siam, a salué la présence distinguée des Marocains à Al Qods, à travers les actions louables menées par l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, sous l’égide et la supervision du souverain dont l’impact est perceptible sur la vie quotidienne des Maqdessis et à tout les niveaux.