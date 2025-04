Réunion sur le projet « Connecter la transition énergétique entre le Maroc et la France »

La ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, a présidé mercredi par visioconférence une réunion consacrée au suivi de l’état d’avancement des études techniques et économiques relatives au projet d’interconnexion électrique entre le Maroc et la France.

Cette réunion fait partie de la mise en œuvre du partenariat stratégique pour la coopération énergétique bilatérale, sous le signe « Connecter la transition énergétique entre le Maroc et la France », indique jeudi un communiqué du ministère marocain.

Cette réunion, qui a marqué une étape phare dans le processus de coordination bilatérale, a été l’occasion de mettre l’accent sur les mécanismes d’échange des données nécessaires à la réalisation de cet ambitieux projet, appelé à constituer un levier stratégique pour parvenir à la sécurité énergétique et renforcer l’intégration des systèmes électrique des deux pays.

Selon la même source, les participants ont souligné l’importance d’une coopération étroite et d’une coordination continue entre les établissements concernés, à même de renforcer les bases du partenariat stratégique et asseoir un échange fluide et transparent des données et informations techniques, afin d’accélérer la cadence de réalisation du projet.

Cette réunion, ajoute le communiqué, intervient dans le cadre de l’activation de l’accord de partenariat stratégique sur la coopération énergétique entre le Maroc et la France, signé le 28 octobre 2024, en présence du Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et le Président de la République Française Emmanuel Macron.

Ce partenariat stratégique multidimensionnel vise le développement de la coopération dans le domaine de l’énergie, notamment la politique énergétique et la planification, la certification et la régulation, les énergies renouvelables, les systèmes électriques, la production d’hydrogène bas carbone et le stockage de l’énergie, les métaux critiques et le transport de molécules, afin de renforcer la position des deux pays en tant qu’acteurs stratégiques de la transition énergétique aux niveaux régional et mondial, rappelle-t-on.

Cette réunion a connu la participation de plusieurs responsables des deux côtés, dont l’envoyé spécial du Président français Emmanuel Macron, Gerard Mistralih, le PDG du Réseau de Transport d’Électricité (RTE) français, Xavier Piechaczyk, ainsi que des représentants de l’Ambassade de France à Rabat, de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) et de l’Agence marocaine pour l’énergie durable (MASEN), conclut le communiqué.