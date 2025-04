L’Europe « prête réagir » aux nouveaux droits de douane énoncées par Trump

Les Européens sont « prêts à réagir » aux nouveaux droits de douane annoncés par le président américain Donald Trump et préparent des contre-mesures, a affirmé jeudi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

L’UE travaillent déjà à « un nouveau paquet de contre-mesures » au cas où les négociations avec l’administration américaine, souhaitées par Bruxelles, devaient échouer, a indiqué Mme von der Leyen dans un discours depuis Samarcande, en Ouzbékistan, où elle assiste au premier sommet UE-Asie centrale jusqu’à vendredi.

Un premier paquet de contre-mesures pour répondre aux droits de douane américains sur l’acier est en cours de finalisation.

La présidente de l’Exécutif européen a regretté « profondément » la décision de la Maison Blanche qui porte « un coup dur » à l’économie mondiale, estimant que les conséquences seront « désastreuses pour des millions de personnes dans le monde », et plus particulièrement « les pays les plus vulnérables ».

Elle a également appelé Washington à passer “de la confrontation à la négociation”. “Dès le départ, nous avons toujours été prêts à négocier avec les États-Unis, afin de supprimer les derniers obstacles au commerce transatlantique », a assuré la responsable européenne.

Le président américain Donald Trump a annoncé mercredi de nouveaux droits de douane d’au moins 10% sur les produits étrangers importés vers les États-Unis. L’UE devra faire face dès le 9 avril prochain à des taxes douanières de 20%.