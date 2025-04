Retailleau: « La France et le Maroc avancent ensemble pour bâtir un espace de sécurité commun »

« Je suis très heureux d’être aujourd’hui au Maroc pour la deuxième fois pour renforcer la coopération migratoire. Je tiens à remercier mon homologue, le ministre de l’Intérieur marocain, M. Abdelouafi Laftit », a déclaré Bruno Retailleau, à l’issue de ses entretiens avec son homologue marocain.

« La France et le Maroc avancent ensemble pour bâtir un espace de sécurité commun », a assuré le ministre français de l’Intérieur.

« Nos échanges renforcent une confiance mutuelle essentielle. Je resterai engagé à faire vivre cette dynamique partagée », a-t-il ajouté, soulignant une « phase exceptionnelle » du partenariat franco-marocain qui vise à renforcer la coopération sur l’immigration et la sécurité.

Lors de ce déplacement, M. Retailleau s’est rendu au Mausolée Mohammed VI et a déposé une gerbe devant les tombeaux de Feux Mohammed V et Hassan II ».

« C’est avec une grande émotion et la conscience de l’histoire que je me suis rendu au Mausolée Mohammed V, haut lieu de mémoire pour la nation marocaine. En déposant une gerbe devant les tombeaux de Mohammed V et d’Hassan II, j’ai voulu, au nom de la France, saluer la mémoire des bâtisseurs du Maroc moderne », a-t-il dit.

MM Laftit et Retailleau ont tenu une réunion de travail en présence de hauts responsables des deux pays et ont passé en revue les questions d’intérêt commun.