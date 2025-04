Le Port Dakhla Atlantique, un pilier stratégique pour stimuler la coopération économique Sud-Sud

Le Port Dakhla Atlantique est un pilier stratégique pour le désenclavement des pays du Sahel et le renforcement de la coopération économique Sud-Sud, a souligné, samedi à Casablanca, les participants à un panel de haut-niveau dans le cadre du Forum Crans Montana.

Dans son intervention, la directrice de l’Aménagement du Port Dakhla Atlantique, Nisrine Iouzzi, a souligné l’importance de l’opérationnalisation de l’Initiative Royale visant à favoriser l’accès des Etats du Sahel à l’Océan Atlantique à travers la mise en place de groupes de travail dédiés.

“L’objectif n’est pas de créer de la concurrence mais de favoriser la complémentarité entre les ports africains pour multiplier les flux et capter davantage de parts du trafic maritime mondial”, a-t-elle précisé, rappelant que l’Afrique ne représente encore que 5 % du commerce maritime international.

Le Port Dakhla Atlantique, a-t-elle poursuivi, s’inscrit dans cette vision inclusive. “Avec une capacité portuaire de 37 millions de tonnes, un investissement public de 12,67 milliards de dirhams et une infrastructure de grande envergure, ce projet est un outil stratégique pour stimuler tout un écosystème industriel et logistique au service du continent africain et en particulier des pays du Sahel”, a-t-elle souligné.

Le modèle de développement adopté, reposant sur un partenariat État-région, ambitionne d’être partagé avec d’autres États africains pour promouvoir un nouveau paradigme de développement, où le port est un levier et non une finalité, a fait remarquer Mme Iouzzi.

De son côté, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a fait observer, lui, que l’Initiative Royale Atlantique s’inscrit dans la stratégie du Mali, du Burkina Faso et du Niger de diversification des accès à la mer.

“Le Maroc a toujours adopté une posture respectueuse et pragmatique vis-à-vis du Sahel, et cette initiative conforte nos ambitions géostratégiques”, a-t-il affirmé.

Dans cette même veine, le membre du Parlement de la CEDEAO, Nelson De Brito, a salué à cet égard la vision et le leadership Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

“Le Port Dakhla Atlantique constituera une passerelle majeure vers l’Amérique et l’Europe pour les produits africains”, a-t-il déclaré, appelant à une meilleure intégration des systèmes douaniers pour fluidifier les échanges interafricains.

Pour sa part, la vice-présidente du Parlement du Zimbabwe, Tsitsi Gesi, a insisté sur la nécessité d’une harmonisation des protocoles douaniers pour établir un “corridor légal” de commerce fluide du Sénégal à l’Angola, renforçant ainsi la libre circulation et la protection des investissements.

Les travaux du Forum Crans Montana (FCM) 2025 ont débuté vendredi à Casablanca sous le thème “Le commerce international de l’Afrique: sûreté maritime et sécurité des ports et routes navigables”. Le programme prévoit des débats autour de plusieurs thématiques, des séances de networking ainsi qu’une visite des installations du Smart Port de Casablanca.