Festival de Cannes 2025: Leila Slimani et Halle Berry parmi les membres du jury

Le Jury du 78e Festival de Cannes sera présidé par l’actrice française Juliette Binoches, prévu du 13 au 24 mai 2025.

L’actrice de renom sera entourée de l’actrice et cinéaste américaine Halle Berry, de la réalisatrice et scénariste indienne Payal Kapadia, de l’actrice italienne Alba Rohrwacher, de l’écrivaine franco-marocaine Leïla Slimani, du réalisateur, documentariste et producteur congolais Dieudo Hamadi, du réalisateur et scénariste coréen Hong Sangsoo, du réalisateur, scénariste et producteur mexicain Carlos Reygadas et de l’acteur américain Jeremy Strong.

Le Jury doit décerner la Palme d’or à l’un des 21 films en Compétition, après Anora de Sean Baker remis par le Jury de Greta Gerwig, en 2024.

Le palmarès sera révélé le samedi 24 mai prochain lors de la cérémonie de Clôture, retransmise en direct par France Télévisions en France et par Brut. à l’international.