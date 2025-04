Une délégation française prospecte les opportunités d’investissement à Dakhla-Oued Eddahab

Une délégation française s’est rendue, vendredi à Dakhla, pour explorer les opportunités d’affaires dans la région de Dakhla-Oued Eddahab et examiner les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans différents domaines.

Cette visite a permis à la délégation française, conduite par le maire de Montpellier, Michaël Delafosse, de s’informer des principaux projets structurants et de prospecter les opportunités d’investissement et les atouts économiques dont regorgent la région.

Elle a constitué également une occasion pour examiner les moyens de renforcer la coopération entre la commune de Dakhla et la Mairie de Montpellier, à travers la signature prochainement d’un protocole de coopération et d’amitié.

Dans une déclaration à la presse, Michaël Delafosse, a salué la dynamique de développement remarquable que connaît cette région sous l’Impulsion du Roi Mohammed VI.

Il a, dans ce sens, souligné que les relations séculaires entre le Maroc et la France connaissent aujourd’hui un nouvel élan, porté par la volonté conjointe des deux chefs d’État, notant que la coopération bilatérale va être consolidée davantage par le biais des collectivités locales et des acteurs économiques, culturels et sportifs respectifs.

Dans cette optique, le maire de Montpellier a fait savoir qu’un protocole de coopération et d’amitié avec la commune de Dakhla sera prochainement mis en œuvre, précisant qu’il portera notamment sur la promotion des sports nautiques et la valorisation des échanges culturels, par le biais des festivals, ainsi que le renforcement de projets économiques durables, en particulier dans le domaine des énergies renouvelables.

Pour sa part, le président de la commune de Dakhla, Erragheb Hormatallah, a indiqué que cette visite a pour objectif de consolider concrètement les relations bilatérales, en particulier entre les élus locaux, en vue d’apporter un nouveau souffle aux initiatives conjointes et de favoriser des partenariats au service du développement partagé.

Erragheb Hormatallah a aussi noté qu’un protocole de coopération et d’amitié sera signé entre les deux villes, faisant observer que ce protocole s’inscrit dans la dynamique de renforcement des relations bilatérales et dans le sillage de la reconnaissance française de la souveraineté du Maroc sur son Sahara.

Lors de cette visite, les membres de la délégation ont eu une rencontre avec le secrétaire général de la wilaya de Dakhla-Oued Eddahab, Abderrazak El Gourji, le président de la commune de Dakhla, Erragheb Hormatallah, le vice-président du Conseil régional, Moulay Boutal Lembarki, et le directeur du Centre régional d’investissement, Mounir Houari.

Ces rencontres ont été l’occasion pour la délégation de s’informer de la marche de développement que connait la région dans différents domaines, et des grands projets d’infrastructures pour connecter le territoire et libérer son potentiel, ainsi que les opportunités d’investissement et les avantages et facilités accordés aux investisseurs et opérateurs économiques.

Lors de ce déplacement, les membres de la délégation française ont effectué des visites de terrain à plusieurs projets, dont le chantier du port Dakhla Atlantique, l’Institut supérieur des métiers de l’audiovisuel et du cinéma et le site devant abriter le Groupe MGH énergie, spécialisé dans la production d’énergies vertes et e-carburants.