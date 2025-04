Coupe du Monde 2030: mise en place d’une task force conjointe maroco-française pour un échange d’expertises

Le Forum d’affaires Maroc-France Coupe du Monde 2030l, qui s’est réuni jeudi au Complexe Mohammed VI de football à Maâmora (banlieue de Salé). ouvre la voie à de nouvelles perspectives de coopération entre les deux pays, notamment en matière d’économie du sport, a déclaré le ministre délégué français chargé du Commerce extérieur et des Français de l’étranger, Laurent Saint-Martin, en visite dans le Royaume. Une task force conjointe maroco-française a été mis en place pour un échange d’expertises.

“L’économie du sport, dont l’ambition a été rehaussée et renforcée par SM le Roi Mohammed VI et le chef d’Etat français, Emmanuel Macron lors de sa visite dans le Royaume en octobre dernier, est florissante et en pleine croissance non seulement pour les deux pays, mais également pour l’ensemble du continent”, a-t-il dit lors de la cérémonie d’ouverture du Forum.

L’objectif de ce forum, organisé par la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Bpifrance et la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), est de nourrir une réflexion commune, rapprocher les deux communautés d’affaires et permettre la création d’opportunités de business pour les entreprises françaises et marocaines, a ajouté le responsable français.

A cette occasion, une task force conjointe maroco-française a été mise en place afin de structurer et suivre les coopérations entre les entreprises et institutions des deux pays. Cette initiative vise à instaurer un partenariat durable basé sur le partage d’expertise, en vue du Mondial 2030, mais également pour l’ensemble des événements sportifs à venir.

Selon lui, “ce n’est pas un hasard que la France et le Maroc fassent aujourd’hui partie du club assez fermé des nations en charge de grands évènements sportifs internationaux”, citant à cet égard l’organisation par la France ces dernières années de plusieurs évènements d’envergure mondiale, à l’image de l’Euro 2016 de football, la Coupe du Monde de rugby en 2023 et les Jeux Olympiques et paralympiques en 2024.

Il a estimé que lors des prochaines années, le Maroc aura un agenda sportif extrêmement dense, notant que “l’organisation pour la première fois dans le Royaume du Mondial féminin des moins de 17 ans de football, pour cinq ans consécutifs, n’est pas une tâche aisée”.

D’après M. Saint-Martin, le business constitue un levier d’inclusion et de durabilité, précisant dans ce sens que le Maroc et la France sont deux pays extrêmement engagés dans la décarbonation et la transition écologique.

Le Mondial 2030, que le Maroc organisera conjointement avec l’Espagne et le Portugal, doit servir de modèle en termes d’investissement durable, de solutions innovantes et bas carbone, a-t-il souligné.

De son côté, le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa a mis l’accent sur l’importance et la particularité du modèle de développement prôné par SM le Roi Mohammed VI en faveur de la jeunesse, son épanouissement et son développement, selon une vision perspicace, bâtie sur une conjugaison parfaite entre développement économique et social.

“Ce qui lie le Maroc et la France est beaucoup plus important que l’organisation d’un évènement majeur ou d’une coupe du Monde. Ce sont des relations ancrées dans la civilisation humaine et un modèle de coopération entre les deux rives de la Méditerrané”, a-t-il mis en exergue.

Selon M. Lekjaa, l’organisation d’évènements internationaux se veut l’occasion de renforcer et d’enrichir cette histoire et créer des passerelles additionnelles et civilisationnelles, qui laissent un héritage aux générations futures.

Le Mondial 2030 ne fera que renforcer l’ancrage culturel, civilisation et économique entre les deux rives de la Méditerranée, a-t-il mis en avant, notant qu’avant 2030, le Maroc devra accueillir plusieurs évènements footballistiques d’envergure, à savoir la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) dames en juillet prochain, les cinq prochaines éditions de la Coupe du monde U17 féminine, outre la CAN messieurs, qui sera “une introduction sérieuse et sincère pour se projeter dans l’élan de préparation à l’organisation du Mondial 2030”.

Pour sa part, le vice-président général de la CGEM, Mehdi Tazi, a indiqué que le Maroc vit “un moment très particulier, qui changera le pays sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI”, notant que le Royaume constitue un gage de stabilité pour tout investisseur.

Il a également cité les différents chantiers d’infrastructures lancés dans le Royaume à même de façonner l’économie nationale, à l’instar de la construction de nouveaux ports, aéroports et autoroutes, outre les projets d’énergie et de dessalement d’eau de mer.

De son côté, le sélectionneur national, Walid Regragui a mis l’accent, dans une brève intervention, sur “la nouvelle énergie qui s’écrit au Maroc, grâce à la vision de SM le Roi Mohammed VI, qui a misé sur la jeunesse et le sport”, formulant le vœu de voir le Maroc organiser la meilleure édition de la Coupe du monde en 2030.