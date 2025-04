Signature d’un accord-cadre de coopération entre l’Académie du Royaume du Maroc et l’Académie de médecine de France

Le domaine de la Santé constitue « un vaste champ d’action » de la coopération franco-marocaine qui connaît aujourd’hui un nouvel élan, a affirmé, jeudi à Paris, le ministre marocain de la Santé et de la Protection sociale, Amine Tehraoui, à l’ouverture d’une « Journée Franco-marocaine de la santé », organisée conjointement par l’Académie du Royaume du Maroc et l’Académie nationale de médecine de France.

Rappelant que le Roi Mohammed VI et le président français Emmanuel Macron ont conjointement exprimé, à l’occasion de la récente visite d’État de ce dernier au Royaume, leur volonté de raffermir le partenariat stratégique entre le Maroc et la France, y compris dans le domaine de la santé, M. Tehraoui considère que l’action des académies de santé des deux pays s’inscrit dans cette dynamique, les deux institutions ayant entamé un partenariat solide fondé sur le dialogue et l’échange scientifique, contribuant ainsi à l’amélioration de la santé publique.

M. Tehraoui a salué cette démarche, y voyant une étape majeure vers un renforcement des échanges en matière de santé et de recherche, se disant confiant des retombées positives de cette coopération, conçue comme une stratégie à long terme au service du bien-être des populations.

Partant de la conviction que la santé représente un enjeu stratégique pour toutes les nations, alors que la pandémie de Covid-19 a démontré l’urgence de renforcer la coopération internationale et de bâtir des systèmes de santé plus résilients, le ministre insiste qu’aucun pays, même parmi les plus puissants, ne peut relever seul les défis sanitaires mondiaux, d’où le rôle fondamental de la solidarité internationale.

M. Tehraoui a saisi cette occasion pour réaffirmer l’engagement du Maroc, sous l’impulsion royale, de placer la santé au cœur des priorités nationales, à travers une profonde réforme du système de santé.

Cette réforme, a-t-il précisé, vise à élargir l’accès aux soins, améliorer la formation des professionnels, renforcer les infrastructures et offrir un environnement attractif aux travailleurs de la santé.

La « Journée Franco-marocaine de la santé » qui se tient au siège de l’Académie nationale de médecine à Paris, a réuni de nombreux experts et Professeurs spécialisés dans le domaine hospitalier et de la formation. Elle s’inscrit pleinement dans la stratégie du ministère marocain de la Santé visant à promouvoir l’échange de bonnes pratiques, le développement de la recherche et l’innovation, et à construire un avenir sanitaire durable, grâce à la synergie des expertises marocaines et françaises.