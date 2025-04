Fortes tensions entre Alger et le Mali, Niger et Burkina Faso

Après la destruction d’un drone malien par l’armée algérienne, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont rappelé leurs ambassadeurs à Alger qui, à son tour, a rappelé ses ambassadeurs au Mali et au Niger et retardé l’arrivée de leur représentant diplomatique au Burkina Faso.