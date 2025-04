Inauguration à Fès des nouveaux locaux du Consulat général de France et de l’Institut Français

Le siège rénové du Consulat général de France à Fès et le nouveau bâtiment de l’institut français ont été inaugurés, mardi par l’ambassadeur de France au Maroc, M. Christophe Lecourtier.

»A travers le Livre que Sa Majesté le Roi Mohammed VI nous a appelé à écrire, nous voulons que chaque ligne résonne concrètement et s’inscrive dans une réalité et pas simplement dans des mots », a-t-il précisé, soulignant que ce site rénové est une réalité tangible et solide.

S’agissant de la rénovation du bâtiment historique du consulat général à Fès, M. Lecourtier a fait valoir que cette infrastructure « va s’inscrire durablement dans le paysage urbain et dans l’histoire de la ville de Fès ».

Il a qualifié le projet de « choix stratégique » visant à « renforcer la présence de la France à Fès dans toutes ses dimensions administratives, culturelles, éducatives et humaines ».

Le diplomate a précisé que le site améliorera l’accueil des ressortissants français tout en symbolisant l’investissement de la France dans le développement concret d’une relation de coopération avec le Maroc.

Le projet de rénovation, qui a duré deux ans, reflète, selon Lecourtier, « la place que la ville occupe dans la diplomatie » et le « dynamisme des relation avec le Royaume du Maroc ».

Il a rappelé que la France est le seul pays à maintenir un consulat de plein exercice à Fès, signe d’une volonté d’être présent auprès de ses ressortissants et de renforcer les liens avec une ville au riche patrimoine historique et intellectuel, soulignant que la nouveau site a été restructuré selon des normes actuelles, en tenant compte de l’identité de Fès.