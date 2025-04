Emmanuel Macron rappelle l’ambassadeur de France à Alger pour consultations et expulse 12 agents algériens

Suite à l’expulsion de 12 agents français ordonnée par l’Algérie, le président Emmanuel Macron a décidé, mardi 15 avril, de rappeler « pour consultations » l’ambassadeur français à Alger, Stéphane Romatet, et d’expulser « symétriquement » 12 agents du « réseau consulaire et diplomatique algérien en France », ont annoncé l’Elysée et le ministre des Affaires étrangères.

Le communiqué exprime la « consternation » de la France à la suite des expulsions décidées par Alger, alors que les agents concernés ont quitté l’Algérie mardi en fin de journée, sous une pluie battante. « Cette décision qui méconnaît les règles élémentaires de nos procédures judiciaires est injustifiée et incompréhensible », pointe l’Élysée.

Alger a pris cette mesure en réponse à la mise en examen et au placement en détention, vendredi, à Paris, de trois de ses ressortissants, dont un agent consulaire. Ils sont soupçonnés d’être impliqués dans l’enlèvement et la séquestration d’un influenceur opposant au régime algérien et exilé en France.

Une décision prise dans le cadre d’une procédure judiciaire, indépendamment du pouvoir politique, insiste-t-on côté français.

« Les autorités algériennes prennent la responsabilité d’une dégradation brutale de nos relations bilatérales », avertit le communiqué de l’Elysée.

« Dans ce contexte difficile, la France défendra ses intérêts et continuera d’exiger de l’Algérie qu’elle respecte pleinement ses obligations à son égard, s’agissant tout particulièrement de notre sécurité nationale et de la coopération en matière migratoire », poursuit la présidence.

« Nous avons agi par stricte réciprocité, le souhait est que nous en restions là, commente un acteur de la relation bilatérale à Paris. Il faut que les hostilités cessent. S’engager dans une nouvelle épreuve de force ne fera qu’aggraver la situation », souligne l’Elysée.

» L’intérêt même de la France et de l’Algérie est de reprendre le dialogue », insiste l’Élysée. « Le dialogue, toujours, mais pas à sens unique », plaide sur le réseau X le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.

