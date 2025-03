Arabie Saoudite: Près de 18,5 millions de pèlerins en 2024 (ministère)

Le ministère saoudien du Hajj et de la Omra a indiqué que 18,5 millions de personnes ont accomplit le Hajj et la Omra en 2024, à la faveur des programmes lancés pour augmenter les capacités d’accueil, développer les aéroports, élargir les réseaux de transport et créer des systèmes technologiques et des applications telles que “TawakKalna” et “Nusuk”.

La bonne organisation des saisons de la Omra et du Hajj, saluée par des organisations internationales, dont l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), jette la lumière sur la performance du secteur de l’hôtellerie et la qualité de l’hébergement et de l’accueil, en particulier dans les Lieux saints de l’Islam.

Selon les données du ministère du tourisme, le secteur de l’hôtellerie à La Mecque a enregistré, à lui seul, un taux de croissance de 80 % en 2024 par rapport à l’année précédente, avec plus de 1.000 hôtels et appartements d’accueil autorisés.

En effet, la Mecque dispose de plus de 1150 structures hôtelières et de plus de 260.000 chambres d’hôtel, en plus des appartements hôteliers dont le nombre dépasse les 4000. En outre, le groupe « HMH » a annoncé cette année 1300 nouvelles chambres d’hôtel, tandis qu’en Médine, le nombre des structures hôtelières s’élevait à 347 à fin 2024 avec environ 1500 appartements hôteliers.

Cette performance du secteur de l’hôtellerie dans les lieux Saints est le fruit de la vision 2030 qui ambitionne de promouvoir ce secteur.

Dans cette optique, l’Arabie Saoudite a lancé en 2016 le programme « Doyof Al Rahman » qui ambitionne de promouvoir davantage les expériences des visiteurs accomplissant le Hajj et la Omra à travers notamment le développement de l’infrastructure et l’amélioration des services fournis.